Münster: Gegnerischer Trainer gratuliert zum Aufstieg - Kapitän lobt die Mannschaft

Der SC Preußen Münster eilt in der Regionalliga West weiter von Sieg zu Sieg. Gegen den SV Lippstadt feierte der SCP seinen 9. Sieg in Serie!

Der SC Preußen Münster kann zehn Spieltage vor Schluss die 3. Liga-Planungen schon einmal aufnehmen. Denn wer soll denn bitte diesen SCP noch aufhalten?

Beim 3:0-Erfolg über den SV Lippstadt legte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann einmal mehr eine abgeklärte Leistung an den Tag.

Es war der bereits 9. Sieg in Serie. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach II - und: Münster hat noch ein Spiel weniger als die "kleinen Fohlen" ausgetragen.

Kein Wunder, dass sich Felix Bechtold, Trainer des SV Lippstadt, nach der Niederlage in Münster festlegte, was die Meister-Frage betrifft. "Glückwunsch an Münster, das lasst ihr euch jetzt nicht mehr nehmen. Wer so eine stabile Runde spielt, hat den Aufstieg auch absolut verdient. Wir waren hier und heute jedenfalls chancenlos", wird der 32-Jährige in der "Bild" zitiert.

Für mich gibt es diesmal keinen Grund zur Unzufriedenheit. Eine rundum gelungene Vorstellung. Sascha Hildmann

Sascha Hildmann, Münsters Erfolgscoach, war nach Spielende einmal mehr stolz auf seine Schützlinge und meinte: "Nachdem wir zuletzt beim 5:4 gegen Straelen in der Schluss-Viertelstunde sowie beim 2:1 in Köln im ersten Durchgang die nötige Konzentration hatten vermissen lassen, wollten wir gegen Lippstadt unbedingt von der ersten bis letzten Sekunde unser Ding durchziehen. Das hat hervorragend geklappt. Für mich gibt es diesmal keinen Grund zur Unzufriedenheit. Eine rundum gelungene Vorstellung."

Auch der Kapitän, Marc Lorenz, konnte seinen Mannschaftskollegen bei "nullsechs.tv" nur ein dickes Lob aussprechen. Lorenz: "Großes Kompliment an die Mannschaft. Das war eine gute Leistung. Gegen solche kompakten Gegner ist es nie einfach. Aber wir haben einfach gespielt und eine abgeklärte Leistung an den Tag gelegt."