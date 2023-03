Regionalligist Preußen Münster marschiert weiterhin in Richtung Titel. Auch ohne zwei Leistungsträger gab es einen souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Lippstadt.

Nach acht Siegen in Serie ging der Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den SV Lippstadt am Samstagnachmittag.

Obwohl Cheftrainer Sascha Hildmann seine Startelf aufgrund der Gelbsperren der beiden Leistungsträger Dennis Grote und Nicolai Remberg umbauen musste, hatten die Adlerträger den neunten Dreier in Folge fest im Blick. So sollte es auch kommen.

Nach 90 Minuten an der Hammer Straße stand ein souveräner 3:0- Erfolg vor 7815 Fans für den Spitzenreiter zu Buche - der neunte Dreier in Serie!

Die Preußen erwischten in der ersten Halbzeit direkt einen guten Start. Bereits nach neun Zeigerumdrehungen brachte Top-Torjäger Gerrit Wegkamp seine Farben mit einem ansehnlichen Kopfballtreffer in Führung – sein 17. Saisontor. In den letzten neun Partien traf er stolze elf Mal.

Bis zum Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. Münster war spielerisch überlegen, aber es gab wenig Highlights in den Strafräumen.

Münster - Lippstadt 3:0 (1:0). Aufstellung Münster: Schulze Niehues – Scherder, Hahn, Kok – Teklab, Ghindovean, Benajmins, Bouchama, Lorenz – Wooten, Wegkamp Aufstellung Lippstadt: Balkenhoff – Ufuk, Allmeroth, Sprekelmeyer – Lee, Heiserholt, Möller, Altun – Matter, Kaiser, Holtkamp Tore: 1:0 Wegkamp (9.), 2:0 Lorenz (56.), 3:0 Wooten (72.). Schiedsrichter: Jörn Schäfer Zuschauer: 7815

Auch nach dem Pausentee brauchte Münster nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Kapitän Marc Lorenz erzielte in der 56. Minute das vortentscheidende 2:0. Spätestens mit dem 3:0 von Andrew Wooten war der Deckel endgültig drauf. Bis zum Schlusspfiff passierte dann nichts mehr.

Für die Preußen geht es am nächsten Spieltag (11. März, 14 Uhr) mit dem schwierigen Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen weiter. In den bisherigen zwei Auswärtsauftritten im Häcker Wiehenstadion blieb die Hildmann-Elf ohne Sieg. Diese Statistik soll sich für den unangefochtenen Tabellenführer am kommenden Samstag ändern…