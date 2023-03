Regionalligist Borussia Mönchengladbach II ist die positive Überraschung der Saison. Am Samstag reist die U23 zur SG Wattenscheid 09. Mit dabei: Cagatay Kader.

Wer hätte vor Beginn der Saison damit gerechnet, dass die U23 von Borussia Mönchengladbach nach 24 Regionalliga-Partien auf dem zweiten Tabellenplatz – und damit vor dem Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen oder Fortuna Köln – stehen würde? Wohl niemand. In der vergangenen Spielzeit kämpfte die Fohlen-Reserve noch um den Klassenerhalt und landete mit 43 Punkten auf Platz 13.

Diese Punktzahl hat die Borussia schon jetzt überschritten. Mit 45 Zählern kann die Mannschaft von Cheftrainer Eugen Polanski fast einen Zweier-Schnitt vorweisen. Einzig die Ausnahmesaison von Tabellenführer Preußen Münster (23 Spiele, 56 Punkte) verhindert, dass Mönchengladbach um die Meisterschaft mitspielt.

Auch der Transfer von Torjäger Cagatay Kader im Sommer 2022 erhöhte die Qualität des Kaders. Der 26-Jährige erzielte für den VfB Homberg und SV Straelen in den vorherigen drei Regionalliga-Spielzeiten 32 Treffer in 90 Partien.

Für Borussia Mönchengladbach II war er bislang viermal erfolgreich – so auch am vergangenen Spieltag. Da brachte Kader sein Team gegen Rot Weiss Ahlen mit 1:0 in Führung (Endstand 3:2).

RevierSport hat mit Cagatay Kader (26) über seine bisherige Zeit in Mönchengladbach, die aktuelle Form, seine Zukunft und einen Traum gesprochen:

Cagatay Kader, in dieser Saison haben Sie bislang 17 Spiele absolviert, neun von Beginn an und achtmal wurden Sie eingewechselt. Sind Sie zufrieden mit der Einsatzzeit oder hätten Sie gerne noch häufiger auf dem Rasen gestanden?

Natürlich will man so häufig auf dem Platz stehen wie es geht und als Fußballer immer von Anfang an spielen. In meinem Fall war es aber so, dass ich mir direkt am zweiten Spieltag gegen RWO einen Muskelfaserriss zugezogen habe. Dann war ich erstmal raus und es ist normal, dass man danach nicht sofort 90 Minuten spielt. Außerdem habe ich in der Hinrunde noch wegen einer Zerrung und einer Erkältung gefehlt. Ich bin deshalb nie in meinen Flow gekommen und kann es auch verstehen, dass ich nicht immer von Anfang an gespielt habe.

Sie sind als Regionalliga-Torjäger zur U23 von Borussia Mönchengladbach gewechselt und mussten lange auf den ersten Treffer warten. Bei Ihren letzten sieben Einsätzen haben Sie vier Tore erzielt und sich treffsicher präsentiert. Finden Sie langsam wieder zu Ihrer Top-Form zurück?

Ich hoffe, dass ich in den restlichen Spielen verletzungsfrei und gesund bleibe. Mein Ziel ist es, dass ich an die letzten Spiele anknüpfen kann, noch viele Tore schieße und die Saison gut zu Ende bringen werde.

Ihr steht für viele völlig überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz. Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf und was ist noch drin für Euch?

Ich kann es mir vorstellen, dass es für viele sehr überraschend ist. Wenn man sich aber den Kader anschaut, dann ist dort eine enorme Qualität vorhanden. Die Positionen sind dreifach besetzt. Es sitzen teilweise Spieler auf der Bank, die meiner Meinung nach in der nächsten Saison in die 3. Liga wechseln werden. Wir sind ein super Team, harmonieren gut zusammen und stehen verdient auf dem zweiten Platz. Was noch drin ist? Im Fußball ist alles möglich (lacht). Wenn es allerdings so bleibt, wie es ist, dann werden wir Zweiter und Münster wird aufsteigen, wenn sie nicht völlig einbrechen.

Ihr Arbeitspapier in Mönchengladbach läuft noch bis 2024. Werden Sie den Vertrag erfüllen oder ist auch ein Abgang ein Thema?

Ich fühle mich wirklich sehr wohl bei Borussia Mönchengladbach und habe gar nicht darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Ein Abgang im Sommer ist kein Thema. Ich werde mein Arbeitspapier bis 2024 erfüllen.

Was ist Ihr größter Traum für die Zukunft? Der Aufstieg in die 3. Liga oder ein Einsatz für die Profis von Mönchengladbach?

Keine Sache schließt ja die andere aus. Ich würde gerne beides mitnehmen – sowohl einen Einsatz bei den Profis als auch den Aufstieg in die 3. Liga.