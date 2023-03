Wuppertaler SV: "Gegen Rot-Weiss Essen muss alles passen"

Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen: Am Mittwoch, 1. März, kommt es zu diesem Showdown im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Ein WSV-Spieler spielt besonders gerne gegen RWE.

Zwölf Spiele, zwei Siege, ein Remis, neun Niederlagen: Das ist nicht die aktuelle Bilanz des Wuppertaler SV oder Rot-Weiss Essen - nein! Beide Mannschaften sind durchaus besser drauf als es diese Zahlen ausrücken.

Das genannte Zahlenwerk ist die persönliche Bilanz von Kevin Hagemann gegen RWE. Essen und die SG Wattenscheid 09 sind die beiden Klubs, gegen die Hagemann in seiner Karriere - jeweils zwölfmal - am öftesten traf. Darauf von RevierSport angesprochen, sagte der 32-Jährige: "Das ist ein Ding. Diese Zahlen waren mir gar nicht geläufig. Dass ich viele Spiele gegen Essen gemacht habe, war mir klar. Aber diese Statistik..." Hagemann kontert: "Am Mittwoch wird die Bilanz hoffentlich ein wenig besser aussehen."

Dass der WSV für ein Weiterkommen gegen den Drittligisten eine Top-Leistung an den Tag legen muss, muss Hagemann niemand erzählen. "Gegen Rot-Weiss Essen muss einfach alles passen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir die Qualität besitzen, um Essen aus dem Pokal zu werfen. Das haben wir ja schon im letzten Jahr bewiesen. Mit der Unterstützung unserer Fans ist das auch in diesem Jahr gegen ein Drittliga-Team aus Essen absolut möglich", gibt sich Hagemann kämpferisch.

Warum auch nicht? Der WSV, der auf Platz drei der Regionalliga West liegt, spielt eine gute Saison. Insbesondere die Spieler Marco Stiepermann, Semih-Serhat Güler und Kevin Hagemann.

Denn in 23 Liga-Einsätzen verbuchte der Flügelflitzer schon 14 Scorerpunkte (neun Tore, fünf Vorlagen). Allein im Februar 2023 erzielte Hagemann drei Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

"Es läuft ganz gut und es macht immer noch sehr viel Spaß. Allen voran solche Spiele wie das bevorstehende Duell. Dafür ist man doch Fußballer. Die Vorfreude ist riesig. Als Regionalligist spielen wir nur sehr selten vor 10.000 Fans. So eine Kulisse ist immer etwas besonderes", sagt Hagemann.

Wuppertaler SV: Kevin Hagemann lässt seine Zukunft offen

Der Vertrag des beliebten WSV-Offensivspielers läuft im Sommer aus. Wie es weiter geht, weiß Hagemann zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hagemann: "Das werden wir dann sehen. Aber Fakt ist, dass ich mich noch topfit fühle und auch große Lust verspüre. Ich habe auch einen sehr kooperativen Arbeitgeber, der es mir ermöglicht auch an den Vormittagseinheiten teilzunehmen. Solange diese Komponenten aus Gesundheit, Spaß-Faktor und der Unterstützung des Arbeitgebers gegeben sind, werde ich noch weiter spielen."

Eine Frag muss da noch rund 24 Stunden vor dem Schlagerspiel gegen RWE erlaubt sein: Wie schläft eigentlich so ein "RWE-Experte" wie Hagemann vor einem Derby? Hagemann antwortet: "(lacht) Früher war da sicherlich noch viel Nervosität, vielleicht auch ein bisschen Angst, Fehler zu machen, dabei. Jetzt gehe ich ins Bett, denke an das Spiel und freue mich einfach riesig vor diesem Publikum aufzulaufen und Vollgas zu geben!"