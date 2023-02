1. FC Bocholt: Das sagt Platzek über seinen Hattrick und den Abstiegskampf

Der 1. FC Bocholt kann nach turbulenten Tagen wieder etwas durchatmen. Am Samstag wurde Rot Weiss Ahlen besiegt. Auch dank eines Hattricks von Marcel Platzek.

Nach den Niederlagen gegen Fortuna Köln (0:1) und Wuppertaler SV (1:5) stand der 1. FC Bocholt im Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen schon etwas unter Druck.

Doch im Münsterland-Duell behielt der Aufsteiger die Oberhand. Mit 4:2 wurde Ahlen besiegt.

Marcus John: "Ich freue mich, dass wir das Sechs-Punkte-Spiel gewonnen haben. Am Anfang war es kein schönes Spiel, da beide wussten, dass es heute um viel geht. Aber wir haben verdient gewonnen."

Den Sieg tüteten die Bocholter auch dank einer Gala von Marcel Platzek ein. Der 32-jährige Angreifer traf zum 1:0, 2:0 und 3:1. Es waren seine Saison Tore fünf bis sieben in bisher 13 Einsätzen. Zwei Monate lange war der Ex-RWE-Stürmer aufgrund eines Muskelbündelrisses ausgefallen.

1. FC Bocholt: Wickl - Voelcke, Winking, Hanraths, Obst – Lorch (90.+1 Heveling), Windmüller, Ribeiro, Wild (79. Fejzullahu) – Fakhro (75. Bugla), Platzek (90.+1 Schumacher). Wickl - Voelcke, Winking, Hanraths, Obst – Lorch (90.+1 Heveling), Windmüller, Ribeiro, Wild (79. Fejzullahu) – Fakhro (75. Bugla), Platzek (90.+1 Schumacher). Rot Weiss Ahlen: Kovac – Itter (46. Reithmeir), Schlüsselburg, Borgmann (49. Pihl), Kuffour – Klann – Tuma, Dej, Twardzik, Sezer (46. Ubabuike) – Özkara (71. Marzullo) Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis. Tore: 1:0 Platzek (40.), 2:0 Platzek (44.), 2:1 Ubabuike (64.), 3:1 Platzek (71.), 3:2 Dej (77.), 4:2 Lorch (88.). Zuschauer: 746.

"Das ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn man drei Tore erzielt. Ich glaube, dass mein letzter Hattrick in der Regionalliga aus meiner ersten Essener Saison zurückliegt. Da habe ich auch dreimal gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach getroffen", erzählt Platzek am Sonntag gegenüber RevierSport.

Noch wichtiger als die drei Buden sind für Platzek die drei Punkte. "Jetzt kommt hoffentlich wieder etwas Ruhe in den Verein. Wir müssen uns weiter von Spiel zu Spiel konzentrieren und fleißig punkten. Da unten ist alles sehr eng in der Tabelle. Wenn wir am nächsten Wochenende nicht in Wattenscheid nachlegen, dann war der Sieg gegen Ahlen auch nicht viel wert", betont der Familienvater.

Am Samstag (18. Februar, 14 Uhr) gastiert der 1. FC Bocholt in der Lohrheide bei der SG Wattenscheid 09.