Nach dem 5:0-Erfolg von Rot-Weiß Oberhausen gegen die U21 vom 1. FC Köln steht für die Kleeblätter am kommenden Spieltag das Auswärtsspiel gegen den SV Lippstadt an.

Am vergangenen Spieltag lieferte die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen eine überragende Vorstellung gegen die U21 vom 1. FC Köln ab und besiegte die Geißböcke im heimischen Stadion Niederrhein mit 5:0 (3:0). Im nächsten Auswärtsspiel gegen den SV Lippstadt 08 am 22. Spieltag der Regionalliga West wollen die Spieler unter der Leitung von Cheftrainer Mike Terranova auf der starken Leistung aufbauen und den vierten Sieg in Serie einfahren.

Bei der Gala-Vorstellung gegen Köln gingen die Kleeblätter bereits nach zwei Minuten durch Matona-Glody Ngyombo in Führung. Nach der Partie verriet der Torschütze zum 1:0, dass die Eckballvariante, die zum frühen Tor führte, vorher im Training einstudiert wurde. „Gegen Köln haben wir eine ganz starke erste Halbzeit gespielt und in der Defensive so gut wie nichts zugelassen und auch vorne waren wir sehr effektiv. Das frühe 1:0 hat uns nochmal beflügelt und die Art und Weise, wie es erzielt wurde, haben wir in den vergangenen Wochen im Training sehr gut einstudiert”, erklärte Ngyombo nach dem Spiel gegen Köln.

Auch RWO-Leistungsträger Nils Winter war im Spiel gegen Köln ein Garant für die stabile Defensive der Oberhausener und ließ die Kölner Offensivabteilung das ein ums andere Mal verzweifeln. Winter wurde während der Partie in der 84. Minute beim Zwischenstand von 4:0 von Nico Petritt ersetzt. Alle Infos zur Partie gibt es hier.

„Gegen Köln haben wir eine sehr starke Leistung gezeigt und das Konzept, welches wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, eins zu eins umgesetzt. Das hat sehr gut funktioniert, auch in der Defensive waren wir ein absolutes Bollwerk und haben wenig zugelassen. Wir haben unsere Umschaltmomente genutzt und sind früh in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gegen die Kölner Angriffe gegengesteuert und kein Gegentor kassiert. Danach haben wir in den richtigen Momenten weitere Tore erzielt und schließlich die Partie souverän gewonnen”, erklärte Winter in Bezug auf den jüngsten Erfolg.

RWO will vierten Sieg in Serie - „Leichter gesagt als getan”

Auch RWO-Spieler Christian März zeigte sich gegen Köln II in bestechender Form. Neben seiner hervorragenden Abwehrarbeit und dem sicheren Passspiel erzielte März in der 18. Minute sehenswert das zwischenzeitliche 2:0 mit einem satten Schuss in den rechten oberen Winkel. Beim kommenden Spiel gegen Lippstadt will März mit seiner Mannschaft weiter punkten.

Natürlich wollen wir gegen Lippstadt an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Köln anknüpfen, jedoch ist das leichter gesagt als getan. Christian März

„Natürlich wollen wir gegen Lippstadt an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Köln anknüpfen, jedoch ist das leichter gesagt als getan. Es ist nicht einfach, in jedem Spiel so gut zu spielen, denn jedes Spiel ist anders und immer ein hartes Stück Arbeit. Dennoch werden wir in Lippstadt mit unserer Einstellung und dem jüngsten Erfolg im Rücken der Favorit sein und möchten das Spiel natürlich gewinnen”, so der 28-Jährige.

Auch Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova kündigte nach dem Spiel gegen Köln an, in der kommenden Woche mit seiner Mannschaft hart weiterarbeiten zu wollen, um gegen Lippstadt möglichst den vierten Dreier in Serie einfahren zu können. Weitere Stimmen der Trainer vom vergangenen Spieltag gibt es hier.