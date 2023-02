SG Wattenscheid 09: Das sagt Britscho zur Pleite gegen Schalke - Fünf Mann fehlen in Köln

Die SG Wattenscheid 09 startet am Samstag bei Fortuna Köln (14 Uhr) in die Restrunde der Regionalliga West. Die Generalprobe der SG ging mächtig in die Hose.

Am Dienstag trafen sich der FC Schalke 04 und die SG Wattenscheid 09 zu einem Geheim-Testspiel in Gelsenkirchen. Der Bundesligist behielt mit 6:0 (1:0) deutlich die Oberhand gegen den Regionalligisten. RevierSport berichtete. "In der ersten Halbzeit haben wir es recht gut gemacht, sind stabil gestanden. Der zweite Abschnitt hat mir nicht gut gefallen. Da hat uns ein Bundesligist auch deutlich aufgezeigt, woran wir noch arbeiten müssen", resümierte Christian Britscho einen Tag nach dem Testspiel auf Schalke gegenüber RevierSport. Trotzdem blickt der 09-Trainer optimistisch in Richtung Restrundenauftakt, der am Samstag (4. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Fortuna Köln auf dem Programm steht. Schalke: Langer – Aydin (59. Van der Sloot) – Greiml (59. Cissé) – Kaminski – Ouvejan (59. Müller) – Drexler (59. Balanta) – Kral (46. Matriciani) – Karaman – Zalarar (46. Balouk) – Mohr – Frey (59. Kankam Kyerewaa) Langer – Aydin (59. Van der Sloot) – Greiml (59. Cissé) – Kaminski – Ouvejan (59. Müller) – Drexler (59. Balanta) – Kral (46. Matriciani) – Karaman – Zalarar (46. Balouk) – Mohr – Frey (59. Kankam Kyerewaa) Wattenscheid, 1. Halbzeit: Staudt – Britscho (41. Yerli) – Schurig – Wiebel – Sindermann – Tunga – Lucas – Cirillo – Sané – Casalino – Yildiz Wattenscheid, 2. Halbzeit: Neufeld – Renke – Esser – Brdaric – Yerli – Jakubowski – Lewicki – Kaminski – Jessey – Yanik – Meier "Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert. Die Jungs sind ordentlich marschiert. Wir haben die Punkte, die wir uns in der Winterpause vorgenommen haben, auch bearbeitet. Allen voran haben wir natürlich an der Defensive gearbeitet. Da müssen wir sattelfester werden, ohne jetzt den Mauer-Bruder zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird", erzählt Britscho. Beim Pflichtspielauftakt im Kölner Südstadion wird Britscho auf fünf Spieler verzichten müssen. Dennis Lerche (Rückenbeschwerden), Emre Yesilova (Schambeinentzündung), Moritz Hinnenkamp (Knieverletzung), Mehmet Timur Kesim (Kniereizung) und Berkant Canbulut (Trainingsrückstand) stehen nicht zur Verfügung.

