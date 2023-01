Mit RWE-Leihgabe Voelcke: Bocholt verliert Nachholspiel gegen Fortuna Köln

Der 1. FC Bocholt ist mit einer Niederlage im Nachholspiel gegen Fortuna Köln in die Restserie der Regionalliga West gestartet. Am heimischen Hünting unterlagen die Schwatten mit 0:1.

Der 1. FC Bocholt hat einen Fehlstart ins Jahr 2023 hingelegt. Im Nachholspiel vom 8. Spieltag gegen Fortuna Köln unterlag der Niederrhein-Oberliga-Meister mit 0:1. Arnold Budimbu erzielte den Kölner Siegtreffer gut zehn Minuten vor dem Ende.

Die Bocholter bleiben nach der Niederlage zwar als 14. denkbar knapp über dem Strich, der Vorsprung auf die zweite Mannschaft des 1. FC Köln auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt allerdings nur noch ein Tor. Gegenüber der Konkurrenz haben die Bocholter aber immer noch ein weiteres Nachholspiel (gegen Preußen Münster am 25. März um 14 Uhr) in der Hinterhand. Fortuna Köln, das nun den SV Rödinghausen überholt hat und Neunter ist, hat ebenfalls noch ein Auswärts-Nachholspiel in Rödinghausen (ebenfalls 25. März um 14 Uhr).

Um die Partie selbst hatte es ein Hin-und-Her gegeben. Nach der Absage der ersten Partie und einem abgelehnten Heimrechttausch war die Partie für den Dezember zeitweise nach Oberhausen verlegt, dann aber wegen Rasenarbeiten erneut abgesagt worden.

Sven Schuchardt gab dabei sein Debüt als neuer Trainer des 1. FC Bocholt. Er hat im Dezember den Job vom Sportlichen Leiter Marcus John übernommen, der seit der Trennung von Aufstiegstrainer Jan Winking als Interimstrainer fungiert hatte.

Der von Rot-Weiss Essen ausgeliehene Außenverteidiger Sascha Voelcke stand bei seinem Debüt für die Bocholter direkt mal in der Startelf. Ohnehin befanden sich dort einige ehemalige Essener auf dem Feld: Neben den beiden früheren langjährigen Publikumslieblingen Marcel Platzek und Kevin Grund spielten schließlich auch Jeffrey Obst und Gino Windmüller sowie der ehemalige ETB-Stürmer Malek Fakhro.

Bereits am Freitag hatte Alemannia Aachen in einem weiteren Nachholspiel Fortuna Düsseldorfs U23 mit 1:0 geschlagen. Jannik Mause erzielte den einzigen Treffer des Tages, der die Kaiserstädter punktgleich mit dem zweiten Borussia Mönchengladbach II auf Platz drei hievte.

In der nächsten Woche startet die Regionalliga West dann regulär mit dem 21. Spieltag. Top-Spiel des Spieltags ist dabei das Gastspiel der Aachener beim Tabellenführer Preußen Münster. Der 1. FC Bocholt hat dann ein Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV, Fortuna Köln empfängt zuhause die SG Wattenscheid 09.