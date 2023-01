Rot Weiss Ahlen: Ehemaliger Drittliga-Torwart unterschreibt an der Werse

Rot Weiss Ahlen hat sich eine Woche vor dem Re-Start in der Regionalliga West noch einmal auf der Torhüterposition verstärkt.

Rot Weiss Ahlen hat rund eine Woche vor dem Restrundenstart gegen den SC Wiedenbrück (Samstag, 4. Februar, 14 Uhr) einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen.

Mit Till Brinkmann kommt ein Torhüter an die Werse. Der 27-jährige gebürtige Paderborner bringt eine Menge Erfahrung mit und spielte zuletzt in der Regionalliga beim FC Energie Cottbus. Seit dem 1. Juli 2022 war er ohne Arbeitgeber.

Vor seinem Engagement in Cottbus war Brinkmann beim SC Verl, dem SC Paderborn, Germania Halberstadt und Eintracht Trier aktiv. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Arminia Bielefeld.

"Ich bin froh hier zu sein. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die angestrebten Ziele zu erreichen", sagte Brinkman nach seiner Vorstellung an der Werse.

Rot Weiss Ahlen gewann sein letztes Testspiel gegen den Westfalenligisten Hammer Spielvereinigung mit 2:0. Die Torschützen waren Gianluca Marzullo und Davud Tuma. "Ich bin immer zufrieden, wenn wir keinen Gegentreffer bekommen und das Spiel gewinnen. Leider mussten wir wieder sehen, dass wir in Schönheit sterben wollen. Das muss ich den Spielern noch austreiben. Wir wollen einfach und am besten erfolgreich spielen", bilanzierte Andreas Golombek. RWA, 1. Halbzeit: Kovac – Gueye, Borgmann, Schlüsselburg, Itter – Klann – Twardzik, Sezer, Holldack, Bulut – Özkara RWA, 2. Halbzeit: Temin – Pihl, Kahlert, Reithmeir, Marino – Skoda – Marzullo, Dej, Tuma, Osmani – Skrijelj

Brinkmann kommt in seiner Karriere auf 58 Einsätze (85 Gegentore) in der Oberliga, acht Spiele in der Regionalliga (17) und auch vier Begegnungen (7) in der 3. Liga, die er für den SC Verl (drei Einsätze) und SC Paderborn (1) bestritt.

"Wir haben mit Robin Brüseke und Elvin Kovac zwei gute Jungs zwischen den Pfosten. Robin fällt aber aktuell aus. Mit Till bekommen wir einen weiteren guten Torwart hinzu. Wir sind jetzt auf dieser Position klasse aufgestellt und haben auch hier einen ordentlichen Konkurrenzkampf", erklärt Andreas Golombek, Trainer der Ahlener, gegenüber RevierSport.