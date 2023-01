Regionalliga West: Diese Transfers sind schon fix

In anderthalb Wochen gibt es die ersten Nachholspiele in der Regionalliga West. In den Kadern der Klubs hat sich in der Winterpause bereits einiges getan.

SC Preußen Münster Zugänge: - Abgänge: - Borussia Mönchengladbach II Zugänge: Shio Fukuda (Kamimura Gakuen) Abgänge: - Wuppertaler SV Zugänge: - Abgänge: Joel Nickel (ASC 09 Dortmund) 1. FC Kaan-Marienborn Zugänge: - Abgänge: - Alemannia Aachen Zugänge: Benjamin Hemcke (Viktoria Köln), Ulrich Bapoh (war vereinslos) Abgänge: - Rot-Weiß Oberhausen Zugänge: - Abgänge: Leroy-Jacques Mickels Schalke 04 II Zugänge: - Abgänge: Tjark Scheller (FC St. Pauli II), Soichiro Kozuki (erste Mannschaft) SV Lippstadt Zugänge: Wladimir Wagner (SC Verl), Gerrit Kaiser (Rot Weiss Ahlen), Seung-won Lee (war vereinslos) Abgänge: Niklas Fensky (Wegberg-Beeck), Simon Schielke (Delbrücker SC) SV Rödinghausen Zugänge: - Abgänge: Baboucarr Gaye (Lokomotive Sofia) Fortuna Köln Zugänge: - Abgänge: - SC Wiedenbrück Zugänge: Marvin Büyüksakarya (war vereinslos) Abgänge: Takahito Ohno (Hennef 05), Martin Aciz (Victoria Clarholz) Fortuna Düsseldorf II Zugänge: - Abgänge: - 1. FC Düren Zugänge: - Abgänge: Marvin Steiger (Ziel unbekannt) 1. FC Bocholt Zugänge: Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen) Abgänge: Arman Corovic (ETB SW Essen), Kento Wakamiya (SSVg Velbert), Robert Nnaji (SSVg Velbert) 1. FC Köln II Zugänge: - Abgänge: Gabe Segal (New York City) Rot Weiss Ahlen Zugänge: Dominik Klann (SC Verl) Abgänge: Gerrit Kaiser (SV Lippstadt), Sören Jankhöfer (TuS Hiltrup) SG Wattenscheid 09 Zugänge: - Abgänge: Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen), Kian Licina (ASC 09 Dortmund), Semih Köse (Ziel unbekannt) SV Straelen Zugänge: Dennis Schütte (Wegberg-Beeck), Eduart Ibrahimi (war vereinslos), Takumi Yanagisawa (war vereinslos) Abgänge: Leonel Brodersen (Sportfreunde Lotte)

