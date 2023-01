Aachen: Test-Remis, zwei Mann fehlen, Mause krank - So läuft das Trainingscamp

Alemannia Aachen bereitet sich seit dem vergangenen Wochenende im türkischen Belek auf die Regionalliga-West-Rückrunde vor. RS hat mit dem Trainer gesprochen.

Am Montag - 16. Januar 2023 - hat Alemannia Aachen in seinem Türkei-Trainingslager in Belek das erste Testspiel bestritten.

1:1 hieß es am Ende gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, den Tabellensiebten der Regionalliga Nordost. Dimitry Imbongo erzielte rund 15 Minuten vor dem Ende den Aachener Ausgleich.

RevierSport hat mit Aachen-Trainer Helge Hohl gesprochen.

Helge Hohl, wie waren die ersten Tage in Belek? Es soll ja auch in der Region Antalya heftige Regenfälle gegeben haben...

Die Regenfälle in Antalya haben uns nicht betroffen. Wir sind von Freitag auf Samstagnacht geflogen. Seitdem ist das Wetter sehr gut. Unser Hotel Kempinski ebenfalls. Die Plätze sind super präpariert, die Bedingungen herausragend. Zuvor waren der 1. FC Kaiserslautern und Toulouse hier. Wir sind den Inhabern des Hotels Ramazan Coskun und seinem Schwager Yassin, die beide aus Aachen stammen, sehr dankbar, dass sie uns hierhin eingeladen haben. Wir werden die Tage gut nutzen.

Sind alle Mann an Bord, alle einsatzfähig?

Nahezu alle Spieler, auch die Langzeitverletzten Dario de Vita, David Sauerland, Alexander Heinze, und drei U19-Spieler sind dabei. Lediglich Julian Schwermann, der sich einen Innenbandanriss im Knie zuzog, und Lars Oeßwein (Kreuzbandriss) konnten nicht mitreisen. Aktuell ist Jannik Mause erkrankt, er kann aber Mitte der Woche wieder ins Training einsteigen.

Alemannia Aachen, 1. Halbzeit: Johnen - Held, Uzelac, Baum, Korzuschek, Ramaj, Hemcke, Schlösser, Andzouana, Statovci, Ivic. Johnen - Held, Uzelac, Baum, Korzuschek, Ramaj, Hemcke, Schlösser, Andzouana, Statovci, Ivic. Alemannia Aachen, 2. Halbzeit: Bangsow - Wilton, Bajric, Müller, Schmitt, Eyrice, Bapoh, Heim, Imbongo, Damaschek, Dervisevic.

Das erste Testspiel stand gegen Lok Leipzig an - wie fällt Ihr Resümee aus?

Ja, wir haben 1:1-Unentschieden gegen Leipzig gespielt. Es war ein klassisches Vorbereitungsspiel, in dem sich bei beiden Teams die Müdigkeit der vielen Einheiten bemerkbar gemacht hat. Wir müssen uns bis zum Düsseldorf Spiel steigern und die nötige Frische bekommen. Das wissen wir.

Wo legen Sie in diesem Trainingslager den Fokus drauf?

Der Fokus ist sehr breit gestreut. Wir bearbeiten einige Themen mit und gegen den Ball. Wir versuchen auch im athletischen Bereich nach vorne zu kommen. Zudem führen wir hier natürlich auch sehr viele Einzelgespräche zu verschiedenen Themen.

Wird es bei der Alemannia bis Ende Januar noch personelle Wechsel geben?

Es wird grundsätzlich nichts mehr passieren. Zumindest ist nichts akut geplant. Aber im Fußballgeschäft kann es sehr schnell gehen. Ausschließen kann man nie etwas.