Ungewöhnlich: Der Fanclub Allgäu Schalker begrüßt die U23 zu einem Trainingslager. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden.

Vom Sonntag bis zum Donnerstag absolviert die U23 des FC Schalke 04 ein Kurztrainingslager in Oberstdorf. Das Besondere daran: Der Trip erfolgt auf Initiative des S04-Fanclubs „Allgäu Schalker“ und dessen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende des Fanclubs und Gastronom Mehmet Sentürk hat die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel nach Oberbayern in seine Heimat eingeladen. Die Vorfreude ist groß: „Es ist für uns eine große Ehre, die U23 des geilsten Klubs der Welt bei uns in Oberstdorf zu begrüßen.“ Die Allgäu Schalker sind der südlichste S04-Fanclub Deutschlands. Er wurde 2009 gegründet und hat um die 50 Mitglieder.

Sentürk hat mit seinen Partnern ein umfangreiches Programm für die Mannschaft aus der Knappenschmiede zusammengestellt. So werden die Spieler, die am Sonntag anreisen, vor allem Krafttraining absolvieren. Aber auch Langlauf, Bergläufe und eine Schneeschuhwanderung stehen auf dem Programm. „Und zweimal haben wir die örtliche Soccerhalle für unsere Jungs reserviert“, erklärt Sentürk.

Am Donnerstag erfolgt dann die Weiterreise nach Augsburg, wo gegen die U23 des FC Augsburg ein Testspiel auf dem Programm steht, bevor es dann wieder zurück Richtung Ruhrgebiet geht.

Schalke: U23 nimmt am Neujahrsempfang teil

In den Tagen soll am Abend auch der Austausch mit den S04-Anhängern vor Ort und den traditionell vielen Schalke-Fans, die in Oberstdorf Urlaub machen, nicht zu kurz kommen. Das besondere Highlight aus Sicht des Fanclubs steht aber am Montagabend an. Dann wird das Regionalliga-Team der Königsblauen am traditionellen Neujahrsempfang der Allgäu Schalker im Wirtshaus "Zum Wild Männle" in Oberstdorf teilnehmen. „Ab 19.04 Uhr geht es los“, erklärt Sentürk.

Sentürk selbst besucht fast jedes Heimspiel der Königsblauen in der Arena – und ist bestens vernetzt. So waren zum Auftaktspringen der Vierschanzen-Tournee Klaus Fischer, Helmut Kremers und Rüdiger Abramczyk bei ihm zu Gast. Auch die Traditionsmannschaft schaut regelmäßig vorbei. Ein Trainingslager unter Freunden also. Jetzt gehe es aber erstmal darum, den Aufenthalt der U23 so angenehm wie möglich zu machen, damit sich die Mannschaft möglichst gut auf die bevorstehende Restrunde vorbereiten kann, versichert Sentürk.

Nach 19 absolvierten Spielen überwintert die U23 des FC Schalke 04 auf dem siebten Platz der Regionalliga West.