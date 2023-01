1. FC Bocholt: Mehr Kompetenzen für Ex-Profi Schorch

Beim 1. FC Bocholt wird das Aufgabengebiet von Ex-Profi Christopher Schorch ausgeweitet.

Ex-Profi Christopher Schorch erhält beim 1. FC Bocholt mehr Verantwortung. Das Präsidium des Vereins hat beschlossen, dem 33-Jährigen die Verantwortung für organisations- und finanzstrukturelle Entscheidungen zu übertragen.

Die enge Zusammenarbeit mit Vorstand und Präsidium sowie den nebenberuflich und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird Schorch als Assistent des Präsidiums weiterhin sicherstellen. Diese Rolle übt der ehemalige Abwehrspieler seit Juli 2022 aus.

Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt erklärte: "Es wurde in den vergangenen Monaten sehr deutlich, wie gewaltig der Sprung von der Ober- in die Regionalliga ist - das betrifft sämtliche Bereiche. Für das Präsidium ist es daher bedeutsam, dass die Entscheidungen unter professionellen Aspekten mit der nötigen Kompetenz und Weitsicht getroffen werden. Christopher verfügt als ehemaliger erfahrener Profifußballer über die zwingend erforderliche Fachlichkeit und soziale Kompetenz. Auch bei Sponsoren und bei Bocholter Unternehmen hat er sich in erstaunlich kurzer Zeit eine große Wertschätzung erarbeitet. Wir sind daher froh, ihn in unseren Reihen zu haben und künftig verstärkt auf seine Kompetenz setzen zu können."

Während seiner aktiven Zeit spielte Schorch für klangvolle Vereine: Hertha BSC, Real Madrid II oder den 1. FC Köln. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der Innenverteidiger in der 3. Liga (94 Einsätze). Er stand aber auch in der Bundesliga (23 Einsätze) und 2. Liga (10 Einsätze) auf dem Rasen. Aufgrund einer komplizierten Handverletzung musste Schorch im März 2022 seine Fußballschuhe vorzeitig an den Nagel hängen. Sein letzter Verein als Aktiver war der Wuppertaler SV.