WSV: Stiepermann über die 4. Liga, Münster und einen Flirt mit Bövinghausen

Er ist zweifelsohne der Regionalliga-West-Spieler mit der beeindruckendsten Vita: der Wuppertaler Marco Stiepermann. Dabei wäre er beinahe in der Oberliga gelandet.

185 Spiele in der 2. Bundesliga, 84 Einsätze in der englischen Championship, 24 Partien in der Premier League und jeweils sieben Begegnungen in der 3. Liga sowie Bundesliga: Marco Stiepermann hat in seiner Karriere schon viel erlebt.

Seit Saisonbeginn steht der gebürtige Dortmunder, der beim BVB ausgebildet wurde und mit 19 Jahren die Deutsche Meisterschaft feierte, beim Wuppertaler SV unter Vertrag. Und auch bei diesem Verein, in einer neuen Spielklasse, läuft es rund. 17 Spiele, vier Tore, sechs Vorlagen.

"Es war ein turbulentes Halbjahr 2022. Es war auch schwer für mich in die 4. Liga zu gehen. Das ist eine Amateurklasse und damit habe ich mich aus dem Profifußball verabschiedet. Doch Priorität genießt die Familie und wir sind in Dortmund zuhause. Da hat das mit dem WSV gut gepasst", erzählt der 31-Jährige im RevierSport-Gespräch.

Dabei wäre der Offensivspieler sogar fast in seiner Heimatstadt gelandet. Nach RevierSport-Informationen gab es nämlich starkes Interesse vom TuS Bövinghausen, wo auch Weltmeister Kevin Großkreutz spielt, an Stiepermann. "Ja, das ist richtig. Das waren auch gute Gespräche. Aber ich habe mich für Wuppertal entschieden. Der echte Amateurfußball hat noch Zeit. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann für einen Dortmunder Klub spielen werde - ob in der Ober-, Westfalen-, Landes- oder Bezirksliga werden wir dann sehen."

Aktuell liegt Stiepermanns Fokus auf Wuppertal. Und hier hat er noch einiges vor. Dabei begann die Saison schlecht. Der WSV konnte keine Siege einfahren, stand sogar im Tabellenkeller und Stiepermann konnte nicht das abrufen, was von ihm erwartet wurde. "Ich muss ehrlich sein: Ich habe die 4. Liga unterschätzt. Ich dachte, dass es einfacher sein würde, wenn man aus der 2. oder 1. Liga in die Regionalliga wechselt. Da habe ich auch den einen oder anderen Meter zu wenig nach hinten gearbeitet", blickt der ehemalige Spieler von Norwich City zurück.

Nach einigen Wochen fand sich Stiepermann gar auf der Ersatzbank wieder. Doch es wurde nicht besser. WSV-Trainer Björn Mehnert verlor seinen Job und es übernahm Hüzeyfe Dogan. Mit ihm begann der Aufschwung - auch für Stiepermann persönlich. Mit neun ungeschlagenen Spielen in Serie - acht Siege, ein Remis - ging es für Stiepermann und Co. in die Winterpause.

"Der Start war absolut enttäuschend. Da haben wir viele Punkte liegen gelassen. Ich habe dann auch verstanden, dass ich mehr tun muss. Der neue Trainer hat uns eine neue DNA eingeimpft. Die gute Stimmung in der Kabine, die von Anfang der Saison da war, konnten wir jetzt auch auf den Platz transportieren. Wir haben uns nur auf das nächste Spiel konzentriert und nur so war dieser tolle Lauf auch möglich", erzählt der Familienvater.

Wuppertal liegt zur Winterpause auf Platz drei. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Preußen Münster. Den SCP schlug der WSV in der Hinrunde mit 1:0. Was ist da noch für die Rot-Blauen drin? Stiepermann gibt die Antwort: "Alles ist möglich. Ich bin mit Cottbus und Aachen aus der 2. Bundesliga abgestiegen und wenige Jahre später stand ich zum Saisonauftakt der Premier League nach einem Doppel-Aufstieg mit Norwich City an der Anfield Road auf dem Rasen. Deshalb sage ich nicht nur, dass alles möglich ist, sondern weiß es auch."

Er ergänzt: "Klar: Münster spielt seit Beginn des Jahres 2022 sehr stark. Und wenn sie so weitermachen, dann werden sie auch verdient aufsteigen. Aber bis dahin sind noch sehr viele Spiele zu absolvieren. Das kann noch eine enge Kiste werden. Wir werden auf jeden Fall auch in 2023 unser Linie treu bleiben und von Spiel zu Spiel schauen." So sind Stiepermann und Co. in den letzten Wochen des Jahres 2022 auch sehr gut gefahren.