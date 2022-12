Regionalliga: Das sind die Rahmentermine für die kommende Spielzeit 2023/24

Der Verband hat in der laufenden Winterpause die Rahmendaten für die Regionalliga-Spielzeit 2023/24 veröffentlicht.

Die Regionalliga West befindet sich derzeit in der Winterpause. Die hat der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes genutzt, um den Rahmenterminkalender für die nächste Spielzeit zu veröffentlichen.

Die Regionalliga West startet demnach am Wochenende vom 28. bis 31. Juli 2023 in die nächste Spielzeit. Der letzte Spieltag der Saison 2023/2024 soll am 18. Mai 2024 ausgetragen werden.

Spielleiter Patrick Zielesny hat bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders Varianten mit 34 und 38 Spieltagen berücksichtigt. Denn es kann sein, dass in der neuen Saison 19 statt der aktuell 18 Mannschaften an den Start gehen.

Bei mehr als einem NRW-Absteiger aus der 3. Liga würde aufgestockt

Das passiert dann, wenn es mehr als einen Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga West gibt. Kandidaten in der 3. Liga sind der BVB II, der SC Verl, Rot-Weiss Essen, der MSV Duisburg oder Viktoria Köln, die allerdings schon elf Zähler vor einem Abstiegsplatz liegen.

Sollte es keinen Absteiger geben, der in die West-Staffel rutschen würde, dann gäbe es auch nur drei Absteiger. Die Saison 2023/24 wird die zwölfte nach der Reform der Ligen.

Weitere Details zum Ablauf der Saison: Nach dem 19. bzw. 21. Spieltag am Wochenende 8. bis 11. Dezember 2023 soll - unter Vorbehalt der Ansetzung von eventuellen Nachholspielen - die Winterpause beginnen. Am 2. bis 5. Februar 2024 soll der Spielbetrieb in der Regionalliga West mit dem 20. bzw. 22. Spieltag wieder aufgenommen werden.

Ebenfalls interessant: Der Finaltag der Amateure, an dem sämtliche Verbandspokal-Finals ausgetragen werden, soll am 25. Mai 2924 steigen. Zuletzt wurde der Finaltag der Amateure mit mehreren Anstoßzeiten immer in einer großen Konferenz im Free-TV übertragen.