Regionalliga West: Fortuna Köln sendet Zeichen an Langzeitverletzten

Personal-Neuigkeiten aus der Regionalliga West: Fortuna Köln sendet mit einer Vertragsverlängerung ein Zeichen.

Für Fortuna Köln begann die Regionalliga-Saison mit einem Schock. Am ersten Spieltag gegen den SV Lippstadt verletzte sich Top-Stürmer Leon Demaj schwer. Der 25-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu. Ob er in der laufenden Spielzeit noch zum Einsatz kommen wird, ist offen.

Ungeachtet dessen haben die Südstädter nun ein Zeichen in Richtung ihres verletzten Angreifers gesendet und dessen Vertrag bis 2024 verlängert. "Leon war in der vergangenen Rückrunde ein sehr, sehr wichtiger Spieler", sagt der Sportliche Leiter Matthias Mink gegenüber Vereinsmedien. "Dann hat er eine super Vorbereitung gespielt und war bis zu seiner Verletzung ein absoluter Eckpfeiler in der Mannschaft und deswegen sind wir an Leon und seinen Berater herangetreten und sind glücklich, auch längerfristig mit ihm planen zu können."

Demaj, der für seinen Jugendklub SV Meppen vier Drittliga-Spiele bestritt, kam 2021 von den Sportfreunden Lotte zur Fortuna. In seiner ersten Saison in der Domstadt erzielte er elf Tore und bereitete sechs Treffer vor. An diese Leistungen möchte der Deutsch-Kosovare nach seiner Genesung anknüpfen.

Fortuna Köln: Demaj hofft auf baldige Rückkehr

"Ich fühle mich sehr wohl bei der Fortuna, für mich kam nichts anderes infrage, als zu verlängern. Die Fortuna ist ein sehr familiärer Verein, wo jeder für jeden einsteht. Meine Mitspieler, die Verantwortlichen und das Trainerteam geben mir ein gutes Gefühl - außerdem ist Köln eine wunderschöne Stadt", begründet der gebürtige Haselünner (Niedersachsen) seine Zusage für die kommende Saison beim aktuellen Tabellenzehnten.

Derzeit arbeitet Demaj in der Reha an seinem Comeback - und versucht, "stärker zurückzukommen als zuvor. Wann ich genau auf den Platz zurückkehre, kann ich noch nicht sagen, aber ich hoffe schon sehr bald."