SG Wattenscheid 09: Erst "richtig auf die Mütze bekommen", dann "immer besser geworden"

Die SG Wattenscheid 09 ist mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gegangen. Vor Wochen noch abgeschlagen, sind die Wattenscheider wieder dran an den Nicht-Abstiegsplätzen.

Vor wenigen Wochen galten die SG Wattenscheid 09 und der SV Straelen schon als sichere Absteiger in die jeweiligen Oberligen - Wattenscheid in die Westfalen- und Straelen in die Niederrhein-Staffel.

Doch, siehe da: Während Straelen weiter abgeschlagen am Tabellenende steht, hat Wattenscheid sich zurückgekämpft und wieder alles in der eigenen Hand. Gerade einmal zwei Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer.

Nach dem 4:3-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen Rot Weiss Ahlen sind die Wattenscheider voller Tatendrang und freuen sich schon auf das Spieljahr 2023.

Trainer Christian Britscho über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Mit Fug und Recht muss man unsere Hinrunde in drei Teile unterteilen. In Teil eins haben wir einen richtig auf die Mütze bekommen, danach haben wir uns gefangen und die Ergebnisse enger gehalten, die ersten Punkte geholt. Teil drei startete dann mit dem Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04. Hier haben wir dann unsere Siege eingefahren und sind immer besser geworden. Das sind die drei Merkmale unserer Hinrunde."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Das haben wir erst einmal nicht vorgesehen. Sollten jedoch Spieler auf uns zukommen und ihre Unzufriedenheit äußern, dann werden wir uns zusammensetzen und schauen, was für uns auf dem Markt noch möglich ist."

… die Ziele für 2023: "Wir wollen natürlich an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und am Ende den Klassenerhalt feiern.

… die Vorbereitung: "Wir werden von der Landes- bis zur Regionalliga sechs Testspiele absolvieren. Jeder soll auf seine Spielzeiten kommen, auch unsere Langzeitverletzten. Wir glauben, dass das genau das Richtige ist, um wieder in Tritt zu kommen."