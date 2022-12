Fortuna Düsseldorf: So bewertet Michaty die Lage der U23-Mannschaft - Zugänge sind ein Thema

Fortuna Düsseldorf ist mit 23 Punkten aus 19 Spielen in die Winterpause gegangen. RevierSport hat mit Trainer Nico Michaty gesprochen.

Trainer Nico Michaty über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Es war eine sehr komplizierte Hinrunde für uns. Wir waren personell arg gebeutelt. Auch bei den Profis war es ja so, so dass unsere Spieler ganze Zeit oben waren. Es gab Wochen, in denen wir nur 13, 14 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen hatten. Trotzdem konnten wir uns eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten und gehen die zweite Runde zuversichtlich an."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Abgänge sind keine geplant. Dafür ist auch unsere Kaderstärke zu dünn. Bei Zugängen halten wir Augen und Ohren offen. Vielleicht ergibt sich ja etwas, wo wir zuschlagen können."

… die Ziele für 2023: "Ich hoffe, dass sich unsere Personalsituation verbessert und wir unsere nominellen 19 Feldspieler plus zwei Torhüter auch wieder zur Verfügung haben. Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga und in der Hinrunde sehr unkonstante Ergebnisse abgeliefert. Wir haben gute und dann wieder schlechte Ergebnisse erzielt. Das muss alles stabiler werden, auch von der Mentalität der Spieler her. Es muss unser Ziel sein, diesen nächsten Step zu machen und natürlich am Ende die Klasse zu halten."

… die Vorbereitung: "Die Vorbereitung startet am 2. Januar. Insgesamt haben wir auch vier Testspiele geplant, bevor es Ende Januar mit der Begegnung in Aachen schon wieder um Punkte geht."

Der Winterfahrplan der U23 im Überblick:

2. Januar 2023: Trainingsauftakt

7. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel beim Bonner SC

11. Januar 2023 (19:00 Uhr): Testspiel gegen die SF Baumberg (Arena-Sportpark)

14. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel gegen den VfB Hilden im Paul-Janes-Stadion

21. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel gegen Fortuna Köln (Arena-Sportpark)

27. Januar 2023 (19:30 Uhr): Regionalliga West 20. Spieltag bei Alemannia Aachen