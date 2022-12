Fortuna Düsseldorf: So sieht der Winter-Fahrplan der U23-Mannschaft aus

Die U23-Mannschaft des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat sich nach einer Nullnummer gegen den 1. FC Bocholt in die Winterpause verabschiedet. Der Fahrplan steht.

Seit dem vergangenen Wochenende befindet sich auch die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Winterpause.

Einen Tag nach Neujahr startet die Zweitvertretung dann in die knapp vierwöchige Vorbereitung, in der die Mannschaft von Cheftrainer Nico Michaty mehrere Testspiele bestreiten wird.

Am 27. Januar geht es für die Rot-Weißen wieder um Punkte: Mit dem Gastspiel bei Alemannia Aachen steht der Pflichtspielauftakt im Jahr 2023 an – bereits eine Woche vor dem regulären Start der Regionalliga West. Denn die Partie gegen die Alemannia wurde vom 10. Dezember auf Ende Januar verschoben. So, dass die Fortunen, anders als die Regionalliga-West-Konkurrenz, am kommenden Wochenende spielfrei haben.

Fortuna Düsseldorf II ist mit drei sieglosen Begegnungen in Serie - 2:3 gegen Wattenscheid, 0:3 gegen Wiedenbrück und 0:0 gegen Bocholt - in die Pause gegangen. Vor dem abschließenden Spieltag am Wochenende liegt die Michaty-Truppe noch drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. "Für uns geht es in dieser Saison um den Klassenerhalt. Dieser genießt absolute Priorität", betonte Michaty bereits mehrfach. Diesen zu realisieren, wird dann auch die Aufgabe des 49-järhigen Fußballlehrers im Jahr 2023 sein - und sicherlich nicht einfach für die Fortuna-Reserve.

Der Winterfahrplan der U23 im Überblick:

2. Januar 2023: Trainingsauftakt

7. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel beim Bonner SC

11. Januar 2023 (19:00 Uhr): Testspiel gegen die SF Baumberg (Arena-Sportpark)

14. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel gegen den VfB Hilden im Paul-Janes-Stadion

21. Januar 2023 (14:00 Uhr): Testspiel gegen Fortuna Köln (Arena-Sportpark)

27. Januar 2023 (19:30 Uhr): Regionalliga West 20. Spieltag bei Alemannia Aachen