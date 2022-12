Gegen Gladbach II: RWO erwartet große Kulisse - Borussia mobilisiert seine Fans

Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) Borussia Mönchengladbach II. Für RWO könnte es von der Lautstärke im Stadion ein Auswärtsspiel werden.

Im letzten Auswärtsspiel dieses Kalenderjahres gastiert Borussia Mönchengladbachs U23 am Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen.

Die Gladbacher dürfen mit einer großen Fan-Unterstützung im Stadion Niederrhein rechnen. Die aktive Fanszene aus Mönchengladbach hat nämlich dazu aufgerufen, das Spiel der U23 bei RWO zu besuchen.

Im Vorverkauf sind bereits 500 Gästekarten verkauft worden. Die Oberhausener rechnen mit bis zu 2000 Gladbachern. Am Ende könnte es auf eine Kulisse von 4000 plus X hinauslaufen.

Auf diese Kulisse freuen sich natürlich beide Mannschaften. Die Gladbacher durften zuletzt auch vor einer für sie ungewohnten Heim-Atmosphäre mit 1300 Fans einen 2:1-Sieg über den 1. FC Kaan-Marienborn feiern.

Wir haben schon beim 3:3 im Hinspiel gemerkt, mit welch hoher Intensität und enormer Wucht RWO zur Sache geht. Das gilt es anzunehmen und trotzdem unser gewohntes Spiel durchzuziehen Eugen Polanski

Um ihren guten Lauf fortzusetzen - 16 von 18 Punkten in den letzten sechs Partien - gilt es für den Borussia-Nachwuchs am Samstag in Oberhausen an die gute Leistung des vergangenen Wochenendes anzuknüpfen – wohlwissend, dass es im dortigen Stadion Niederrhein eine ganz andere Partie wird. "Wir haben schon beim 3:3 im Hinspiel gemerkt, mit welch hoher Intensität und enormer Wucht RWO zur Sache geht. Das gilt es anzunehmen und trotzdem unser gewohntes Spiel durchzuziehen", sagt Eugen Polanski.

Der Gladbach-II-Trainer muss weiter auf die verletzten Yassir Atty, Noah Andreas, Arne Michaelis, Joshua Holtby und Oguzcan Büyükarslan verzichten. Als einzige Profi-Leihgabe wird Torben Müsel dabei sein. Denn nach Rocco Reitz und Conor Noß hat sich nun auch Keeper Jan Olschowsky in den Urlaub verabschiedet. Max Brüll wird somit im Kasten stehen.