Mit vier Profis: Fortuna Düsseldorf II unterliegt in Wiedenbrück

Für die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf läuft es in den letzten Wochen überhaupt nicht gut. Die U23 des Zweitligisten verlor vier der letzten fünf Spiele.

Fünf Spiele und vier Niederlagen, inklusive 16 Gegentoren: Das ist die verheerende Bilanz der Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West.

Die Gegentreffer 14, 15 und 16 kassierten die Landeshauptstädter beim 1:3 am Samstag (26. November 2022) in Wiedenbrück.

Vor 483 Zuschauern erzielten der ehemalige Düsseldorfer Hendrik Lohmar (29.), Bahattin Karahan (51.) und Phillip Aboagye (69.). Das 1:3 von Ephraim Kalonji (81.) war zu wenig.

Auch die vierfache Unterstützung aus dem Profikader - Takashi Uchino, Tom Geerkens, Benjamin Böckle und Kwadwo Baah - konnte der Mannschaft von Trainer Nico Michaty nicht helfen.

Michaty liegt mit seinen Schützlingen gerade einmal drei Punkte über dem Strich. "Für uns geht es immer um den Klassenerhalt, auch in dieser Saison", betonte der Fußballlehrer stets. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu verstehen, warum Michaty in dieser Saison diesen Satz schon so oft zu Protokoll gab.

Die Düsseldorfer empfangen am nächsten Wochenende - Samstag, 3. Dezember - den 1. FC Bocholt (14 Uhr). Derweil muss der SC Wiedenbrück am selben Tag beim Spitzenreiter Preußen Münster (14 Uhr) seine Visitenkarte abgeben.

SC Wiedenbrück: Hölscher - Hüsing (46. Tia), Böhmer, Geller, Lohmar (85. Zech), Karahan, Amedick, Liehr, Brosowski (89. Kerkemeyer), Aboagye, Zahn (79. Kaptan).

Fortuna Düsseldorf II: Dohn - Böckle, Marcinek, Uchino, Vukancic, Baah, Bird (75. Monteiro), El-Faouzi (67. Seven), Geerkens, Hirschberger (67. Brechmann), Kalonji.

Schiedsrichter: Tarik Damar.

Tore: 1:0 Lohmar (29.), 2:0 Karahan (51.), 3:0 Aboagye (69.), 3:1 Kalonji (81.).

Gelbe Karten: Brosowski - Kalonji.

Zuschauer: 483.