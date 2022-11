1. FC Köln II: Trainer Zimmermann sieht sein Team auf dem richtigen Weg

Nach einem 2:2-Remis im Duell gegen den ebenfalls formschwachen SV Rödinghausen bleibt der 1. FC Köln II in der Ergebniskrise. Trainer Mark Zimmermann bleibt dennoch zuversichtlich.

Trotz einer beherzten und über weite Teile sehr ordentlichen Leistung, bleibt die U21 des 1. FC Köln weiter eines der Sorgenkinder der Regionalliga West.

Mit dem 2:2-Unentschieden gegen Rödinghausen ist die Mannschaft von Trainer Zimmermann nun seit acht Spielen sieglos.

Die Leistung machte dem Köln-Coach allerdings Mut: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die erste Halbzeit war eine der besten der letzten Wochen. Wir waren sehr effizient und sind auch verdient in Führung gegangen. Die Mannschaft war am Limit und hat sich insgesamt richtig teuer verkauft."

Die Probleme sieht der Übungsleiter in kleineren Unkonzentriertheiten gegen einen starken Gegner. Die Führung habe man durch "individuelle Fehler" verspielt. Die Intensität habe aber ebenso gestimmt wie die Einstellung. "Wir müssen einfach drauf warten, auf den Dreier. Gegen Rödinghausen hatten wir hinten raus unglaubliches Pech durch den vergebenen Elfer. Klar muss so ein Ding rein, aber im Moment müssen wir mitnehmen, was wir kriegen. Wenn wir so weiter machen, kommt dann irgendwann auch der Sieg."

Die junge Kölner Mannschaft müsse weiterhin hart arbeiten, so der Trainer. Man müsse weiter die Chancen suchen, um was Zählbares mitzunehmen. "Rödinghausen ist beispielsweise auch in einer "Ergebniskrise", deren Team ist aber sehr erfahren. Wir haben sehr viele junge Spieler, die das erste Mal mit sowas umgehen müssen. Dafür machen wir das stark. Wir ergeben uns nicht, sondern hauen alles rein. In der Hinrunde haben wir gegen Rödinghausen noch 0:5 verloren, jetzt haben wir einen Punkt geholt. Man muss die Dinge immer auch in Relation sehen. Wir sind definitiv gegen einen guten Gegner nah dran gewesen", erklärt Zimmermann nach der Partie.

Mit Blick auf die kommende Partie spricht Zimmermann von einem "ebenfalls sehr guten Gegner". Für die Kölner geht es nämlich zur zweiten Mannschaft des S04 (02.12., 14 Uhr). Da will man nach zwei sportlich schweren Monaten endlich den Bann brechen und den ersten Sieg seit Anfang Oktober einfahren. Mit einer "Leistung wie gegen Rödinghausen gepaart mit einem Quäntchen Glück", sei dies möglich, so Zimmermann.