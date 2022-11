Regionalliga: Auf dem Weg in die 3. Liga - Preußen Münster will Auswärtswoche krönen

Vor dem Start der Rückrunde in der Regionalliga West führt Preußen Münster die Tabelle souverän an. Bei der SG Wattenscheid 09 soll es den nächsten Schritt Richtung 3. Liga geben.

In der Regionalliga West steht der erste Spieltag der Rückrunde an. Für Preußen Münster endet mit der Partie bei der SG Wattenscheid 09 am Samstag (26. November, 14 Uhr) eine Englische Woche mit drei Auswärtsspielen.

Und bisher haben die Preußen in dieser Woche eine makellose Bilanz. Bei Rot Weiss Ahlen gab es ein 3:0, es folgte ein 3:1 bei der U23 des FC Schalke 04. Nun stehen die 90 Minuten in der Lohrheide an.

Und Münster ist der klare Favorit, die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf den Wuppertaler SV an. Nun soll beim Aufsteiger aus Wattenscheid, das Hinspiel gewann Münster souverän mit 4:1, der nächste Sieg her und der Konkurrenz gezeigt werden, dass beim SCP nicht nachgelassen wird.

Vor dem Spiel bei der SGW betont Hildmann: "Wir müssen die Antennen ausfahren und wachsam bleiben. Du brauchst die Spannung vor jedem Spiel. Die Tabelle ist eine schöne Momentaufnahme, das können wir nicht von der Hand weisen. Es darf uns aber auch zu keinem Moment beeinflussen. Da müssen wir den Tabellenstand ausblenden und uns aufs nächste Spiel konzentrieren."

Die Tabelle ist eine schöne Momentaufnahme, das können wir nicht von der Hand weisen Sascha Hildmann

Und Wattenscheid vergleicht er nicht mit der Mannschaft, gegen die es zu Beginn der Spielzeit ging. Denn die SGW hat sich gefangen, wie auch Hildmann weiß: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die in den letzten fünf Spielen gute Ergebnisse erzielt hat. Sie haben gegen Schalke gewonnen, gegen Düren gewonnen. Sie werden kämpfen und gut stehen und auf ihre Umschaltmomente setzen. Wir wollen Fußball spielen."

Verzichten muss er eventuell auf Stürmer Andrew Wooten, der angeschlagen aus dem Schalke-Spiel ging, ansonsten gibt es kaum Probleme in der Mannschaft.

Was die aktuelle zweite Reihe zu spüren bekommt, der Coach berichtet mit Blick auf die Spieler, die aktuell nicht so zum Zug kommen: "Für die Jungs, die hintendran stehen, ist es schwer. Ich gebe ihnen immer den Rat: Geht positiv ins Training. Alles, was du an negativen Gedanken verschwendest, macht dich nicht besser. Wenn du auf dem Platz stehst, musst du dann 100 Prozent bringen."