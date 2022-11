Alemannia Aachen: Ehemaliger Essener und Dortmunder im Probetraining

Alemannia Aachen hat in diesen Tagen einen Probespieler zu Gast. Dieser Akteur spielte in der Vergangenheit schon für Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid und Borussia Dortmund.

Alemannia Aachen hat seit wenigen Tagen einen Trainingsgast. Haymenn Bah-Traore stellt sich beim West-Regionalligisten vor.

"Er war in der Vergangenheit schon immer wieder ein Thema in Aachen. Jetzt ist Haymenn seit dem vergangenen Sommer ohne Verein und wir schauen einfach mal, wie er drauf ist. Er ist auf jeden Fall gut in Schuss und interessant für uns", erklärt Helge Hohl, Trainer und Sportchef der Aachener, gegenüber RevierSport.

Bah-Traore stand zuletzt bei Borussia Dortmund II unter Vertrag und spielte davor für die SG Wattenscheid 09. Ausgebildet wurde der gebürtige Essener bei RWE. Der 25-jährige Rechtsverteidiger kann auf 22 Einsätze in der 3. Liga und 80 Spiele in der Regionalliga verweisen.

Im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn wird Bah-Traore mit Sicherheit noch nicht dabei sein. Die Aachener sind jedenfalls voller Vorfreude auf dieses Match. Gegen den Aufsteiger werden einmal mehr 10.000 plus X Zuschauer am Tivoli erwartet.

"Wir freuen uns immer, wenn wir Zuhause spielen. Wir sind die beste Heimmannschaft der Liga und das wollen wir in diesem Spiel auch unterstreichen. Wir wollen oben dranbleiben, diese Euphorie aufrechterhalten. Nach dem Winter soll es für uns noch um etwas gehen. Ich habe keinen Bock um die goldene Ananas zu spielen. Deshalb wollen wir in den verbleibenden Spielen gegen Kaan-Marienborn, Oberhausen und Düren auch ordentlich punkten", betont Hohl.

Nun steht auch fest, dass Alemannia Aachen vom 14. Januar bis zum 21. Januar 2023 in die Türkei nach Belek fliegt, um sich optimal auf die restlichen Spiele der Rückrunde vorzubereiten. Hohl: "Wir sind natürlich alle unseren Gönnern sehr dankbar, dass wir uns unter solchen professionellen Bedingungen auf die Restrunde vorbereiten dürfen." Die Alemannia wird im "Kempinski Hotel – The Dome" in Belek residieren.