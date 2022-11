Wuppertaler SV: Fünf Siege in Serie - Manager Küsters erklärt den Erfolgslauf

Der Wuppertaler SV ist in der Regionalliga West weiter auf dem Vormarsch. Nach dem 1:0-Sieg in Münster sind die Bergischen an den Preußen dran.

Fünf Spiele, fünf Siege und nur zwei Gegentore in diesen fünf Begegnungen: Der Wuppertaler SV befindet sich in einer hervorragenden Form. Nach dem 1:0-Erfolg vor fast 10.000 Zuschauern bei Preußen Münster wollen die Bergischen in den verbliebenen vier Partien - gegen Fortuna Köln, Rot Weiss Ahlen, SG Wattenscheid 09 und SC Wiedenbrück - vor der Winterpause weiter fleißig punkten. In der aktuellen Form scheint für die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan alles möglich zu sein. RevierSport hat vor dem nächsten Heimspiel (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker) gegen Fortuna Köln mit Wuppertals Manager Stephan Küsters gesprochen. Stephan Küsters, der 1:0-Erfolg in Münster liegt jetzt einige Tage zurück. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis im Nachhinein? Wir sind natürlich über diesen Sieg froh. Die Liga bleibt spannend. Ich denke, dass uns auch die anderen Mannschaften diesen Dreier gegönnt haben. Wir haben uns diesen Erfolg vor einer tollen Kulisse, in einem emotionalen Spiel hart erkämpft. Aber klar ist auch, dass es nur ein Spiel, ein Sieg war. Es geht immer weiter. Zuletzt feierte die Mannschaft fünf Dreier in Serie. Wo sehen Sie die Gründe für diesen Lauf? Da gibt es sicherlich einige Gründe. Wir haben einen großen Umbruch im Sommer vollzogen. Das hat alles seine Zeit gebraucht. Zudem haben uns Spieler wie Kevin Pytlik, der neun Begegnungen gesperrt war, Durim Berisha oder auch Lion Schweers verletzungsbedingt gefehlt. Heute bilden sie unsere Defensiv-Achse, die in den letzten fünf Spielen nur zwei Gegentore zugelassen hat. Und dann gab es noch den Torwartwechsel von Sebastian Patzler zu Franz Langhoff... Ja, richtig. Einen Torwart zu tauschen, ist auch immer eine sehr feinfühlige Geschichte. Doch unser Trainer hat das so gesehen und dementsprechend gehandelt. Wir haben auf jeder Position einen ordentlichen Konkurrenzkampf und das tut der Mannschaft gut. Franz macht seine Sache aktuell hervorragend. Das gilt auch für Marco Stiepermann, den Sie zuletzt noch ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen haben. Ich habe ein wenig kritisiert, aber trotzdem gesagt, dass wir an ihn glauben und ihm immer helfen werden. Wir haben immer gesagt, dass er noch wichtig sein wird und entscheidend für unser Spiel. Er hat eine kurze Denkpause auf der Bank erhalten und ist jetzt voll da. Er ist zweifelsfrei ein wichtiger Spieler. Wird der WSV jetzt aus den vier verbliebenen Spielen die volle Punktzahl anpeilen? Es ist zwar eine Floskel, doch ich bleibe dabei: Wir schauen nur von Spiel zu Spiel, alles andere macht keinen Sinn. Diese Liga ist der Wahnsinn. In meinen Augen ist noch niemand abgeschrieben, auch Fortuna Köln nicht. Sie haben aktuell Probleme, aber stellen eine starke Mannschaft. Wir sind auf jeden Fall für das Wochenende gewarnt und werden wieder alles raushauen.

