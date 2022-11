Aachen: Große Kulisse und Euphorie auf dem Tivoli - "Die Fans haben uns getragen"

Wahnsinn! Alemannia Aachen steht plötzlich auf Platz zwei der Regionalliga-West-Tabelle. Fast 12.000 Zuschauer sahen den 3:1-Erfolg über den SV Rödinghausen.

Die Alemannia ist in Aachen wieder "in"! 11.700 Fans pilgerten am Samstag zum Tivoli, um die Mannschaft von Trainer Helge Hohl im Topspiel gegen SV Rödinghausen zu unterstützen.

Und der Besuch in der 31.000 Zuschauer fassenden Arena hat sich gelohnt. Aachen besiegte Rödinghausen nach einem leidenschaftlichen Kampf mit 3:1.

RevierSport hat nach dem Spiel mit Aachens Erfolgstrainer - vier Spiele, vier Siege - Helge Hohl gesprochen.

Helge Hohl über...

... die 90 Minuten gegen Rödinghausen: "Wir müssen ehrlich sein und sagen, dass wir mit einem schmeichelhaften Unentschieden in die Pause gegangen sind. Rödinghausen hätte führen müssen. Da bin ich auch selbstkritisch und das war taktisch nicht gut von uns. Wir haben dann von Dreier- auf Viererkette gewechselt und überragende erste 30 Minuten in der zweiten Halbzeit hingelegt. Da haben wir den Gegner förmlich an die Wand gespielt und sind immer wieder angerannt. Wir haben uns nur mit zu wenigen Toren belohnt und mussten am Ende zittern."

... die Schluss-Viertelstunde: "Ab der 75. Minute haben uns schon die Kräfte gefehlt, da haben wir vorher etwas überdreht. Aber in dieser Phase haben uns unsere sensationellen Fans förmlich getragen und Jannik Mause, der gefühlt klinisch tot war, hat dann mit dem 3:1 den Deckel drauf gemacht. Der Rest war einfach nur Freude pur."

... die Unterstützung der Fans: "Fast 12.000 Zuschauer waren im Stadion und haben für eine Gänsehaut-Atmosphäre gesorgt. Die Fans sind schon Wahnsinn, wirklich. Hut ab und Danke für diesen Support! Zur Zeit macht es einfach großen Spaß. Rund um die Alemannia herrscht eine Euphorie, die in der Stadt, im Verein, bei den Sponsoren spürbar ist. Nach zwei harten Jahren haben sich die Fans das auch verdient, dass wir oben mitmischen."

... den aktuellen Erfolgslauf: "Es sind aktuell Nuancen, die auf unserer Seite sind. Wir bewegen uns aber in die richtige Richtung. Wir sollten aber nicht verrückt werden und das werden wir auch nicht. Wir arbeiten in Ruhe und hart weiter."

... das nächste Spiel bei der U23 des FC Schalke 04: "Das wird sehr schwer. Denn Schalke ist die wohl spielstärkste Mannschaft der Liga. Das haben sie beim 8:2 in Bocholt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich denke aber, dass uns wieder um die 1000 Fans begleiten und uns pushen werden. Wir werden auch auf Schalke versuchen zu gewinnen."