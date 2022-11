RL West: Bocholt kommt gegen Schalkes U23 böse unter die Räder

Der 1. FC Bocholt hat gegen die U23 des FC Schalke 04 eine böse Klatsche kassiert: Der Aufsteiger kam gegen die Königsblauen mit 2:8 (0:6) unter die Räder.

Eigentlich war doch alles angerichtet: Die Sitzplatzkarten im Stadion am Hünting waren frühzeitig ausverkauft, das Aufkommen am Spieltag selbst dann so hoch, dass die Partie mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen wurde.

Doch der Fußballnachmittag endete für den 1. FC Bocholt in einem Desaster. Der Klub geriet mit 2:8 (0:6) gegen die U23 des FC Schalke 04 böse unter die Räder.

Schon nach vier Minuten geriet die Mannschaft von Trainer Marcus John in Rückstand: Niklas Castelle traf zur 1:0-Führung. Zwei Minuten später erhöhte Rufat Dadashov auf 2:0 für die Gäste. Als Daniel Kyerewaa nach 15 Minuten auf 3:0 erhöhte, war wohl schon klar, dass für „die Schwatten“ nichts zu holen ist. Doch es wurde immer schlimmer.

Schon zur Pause lag Bocholt mit 0:6 zurück. Castelle erzielte in der 19. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:0, Soichiro Kozuki markierte in der 28. Minute das 5:0, Steven van der Sloot den 6:0-Halbzeitstand (33.).

Erinnerungen an den höchsten Sieg in der Geschichte der heutigen Regionalliga West wurden wach: Diesen erzielte Rot-Weiss Essen am 9. Oktober 2021 des vergangenen Jahres mit einem 11:0 gegen den späteren Absteiger KFC Uerdingen. Halbzeitstand damals: 3:0.

Ganz so schlimm wurde es dann aber nicht mehr für die Bocholter, wenngleich auch nicht besser: Grace Bokake Bolufe erzielte fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff das siebte Tor für die Schalker, sah dann aber in der 63. Minute Gelb-Rot. Castelle erhöhte dann auf 8:0. Marvin Lorch erzielte neun Minuten vor dem Ende das 1:8, Malek Fakhro den 2:8-Endstand.

Bocholts Trainer Marcus John hat in den kommenden Tagen also alle Hände voll zu tun, seine Mannschaft wieder aufzubauen. Als nächstes geht es zum wohl weitesten Auswärtsspiel der Saison zum 1. FC Kaan-Marienborn.