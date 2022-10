Bocholt: Teuer bezahlter Sieg in Rödinghausen - Kapitän mit Krankenwagen abtransportiert

Der 1. FC Bocholt hat den bisherigen Tabellenführer der Regionalliga West gestürzt. Doch den Sieg in Rödinghausen bezahlte der Aufsteiger teuer.

Ohne acht Mann und mit viel Respekt im Gepäck reiste der 1. FC Bocholt zum SV Rödinghausen.

"Es gibt Punkte zu vergeben, deshalb wollen wir natürlich auch etwas mitnehmen und den Schnitt von Rödinghausen bestenfalls kaputtmachen", gab sich Bocholt-Trainer Marcus John vor dem Auftritt in Rödinghausen auch kämpferisch.

Gesagt, getan: Der 1. FC Bocholt überraschte das Spitzenteam und siegte durch ein Tor von Malek Fakhro (87.) mit 1:0! "Das ist einfach toll. Wie die Mannschaft gekämpft, geackert hat, ist vorbildlich. Dafür gebührt ihr ein Riesen-Kompliment", sagte John gegenüber RevierSport.

Klar, auch er wusste, dass die Rote Karte für Jonathan Riemer nach nur 20 Minuten wegen einer Notbremse seiner Mannschaft in die Karten spiele. "Wenn man solche Spiele gewinnen will, dann braucht man auch Matchglück. Das hatten wir an diesem Tag", meinte John.

Doch die Bocholter hatten nicht nur Glück an diesem Tag. Denn den Dreier in Ostwestfalen musste der Aufsteiger teuer bezahlen. Kapitän Tim Winking verletzte sich kurz vor Schluss in einem Luftkampf mit Rödinghausens Stürmer Damjan Marceta und musste sogar vom Krankenwagen abtransportiert werden.

John berichtet: "Seine linke Gesichtshälfte war taub und sein Auge sehr angeschwollen. Ich denke, dass es sich hier um einen Augenhöhlen- oder Jochbeinbruch handeln könnte. Aber wir müssen die Röntgenbilder erst einmal abwarten. Diese Verletzung ist natürlich sehr bitter für den Jungen, aber auch für uns. Tim ist unser Fels in der Brandung und hat auch wieder in Rödinghausen ein Topspiel abgeliefert. Ich hoffe, dass er uns nicht zu lange ausfallen wird. Aber jetzt drücken wir erst einmal die Daumen, dass meine Ferndiagnose sich nicht bestätigt und er vielleicht doch nur mit einem blauen Auge davonkommt."

Die Bocholter liegen nun nach 13 Spielen mit 18 Punkten auf Platz zwölf. John: "Dieser Sieg wird uns für die nächsten Wochen und die letzten Spiele vor der Winterpause Auftrieb geben. Da bin ich mir sicher!"