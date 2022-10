Duell der Ex-RWE-Fanlieblinge: Vincent Wagner besiegt Marco Kehl-Gomez

In der Regionalliga Südwest trafen am Freitagabend zwei ehemalige RWE-Spieler aufeinander. Der eine ist mittlerweile Trainer, der andere spielt bei einem Aufsteiger.

TSG Hoffenheim II gegen SGV Freiberg: In der Regionalliga Südwest kam es am Freitagabend zu diesem Duell.

Auf der einen Seite ist Vincent Wagner Trainer der Hoffenheimer U23, auf der anderen Seite Marco Kehl-Gomez Kapitän des Aufsteigers aus Freiberg. Zwei äußerst beliebte ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen. Das Duell der Ex-RWE-Fanlieblinge ging an Wagner. Hoffenheim besiegte Freiberg mit 4:1.

Für den 36-jährigen Wagner, der in der vergangenen Saison RWE in den letzten beiden Spielen an der Seite von Jörn Nowak coachte, war es der 7. Saisonsieg im 13. Spiel. Zudem holte Wagner zwei Unentschieden. Dem Gegenüber stehen vier Niederlagen. Mit einem Punkteschnitt von 1,77 Zähler pro Partie kann Wagner sicherlich gut leben.

"Wir hatten wieder ein paar Umstellungen drin, das hat man zu Beginn gemerkt. Das Anlaufverhalten hat zunächst nicht zu 100 Prozent gepasst. Wir kamen dann jedoch besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde waren wir bis zur Pause sehr dominant. In der zweiten Hälfte müssen wir uns auch bei unserem Torwart 'Drabi' bedanken. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, ich denke aber, dass der Sieg am Ende verdient ist", bilanzierte TSG-Trainer Vincent Wagner nach der Partie gegen Kehl-Gomez-Klub Freiberg.

Für den 30-jährigen Schweizer, der einst Kapitän bei Rot-Weiss Essen war und nun die Binde in Freiberg trägt, läuft es noch nicht so rund in der Regionalliga Südwest. Drei Siege, fünf Remis, sechs Niederlagen. Kehl-Gomez und Aufsteiger SGV Freiberg befinden sich im Abstiegskampf.

"KG", der einen Vertrag bis Sommer 2026 in Freiberg besitzt, erzielte als zentraler Mittelfeldspieler in bisher 13 Einsätzen einen Treffer.