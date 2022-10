Regionalliga: Alemannia Aachen klopft oben an, dritte Pleite in Serie für 1. FC Köln U21

Nach dem Patzer des SV Rödinghausen schließt auch Alemannia Aachen in der Regionalliga oben auf.

Neben dem SV Rödinghausen, dem SC Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen haben sich mittlerweile auch Schalke II und nun auch Alemannia Aachen an der Spitze festgesetzt.

Aktuell gibt es in der Regionalliga West einen Fünfkampf um den ersten Rang - wobei die Tabelle durch die unterschiedliche Anzahl ausgetragener Partien noch nicht komplett aussagekräftig ist.

Klar ist aber: Alemannia Aachen hat sich am Freitag näher an die Spitzenplätze gekämpft. Vor 8900 Zuschauern auf dem Tivoli feierte die Mannschaft von Trainer Helge Hohl einen 3:1-Erfolg gegen die U21 des 1. FC Köln. Der zweite Sieg in Folge für Aachen, für den FC war es die dritte Pleite in Serie.

Alemannia Aachen: Johnen – Dervisevic, Uzelac, Damaschek – Held, Schwermann (61. Baum), Wilton, Schmitt (73. Oeßwein) – Ramaj, Imbongo (66. Korzuschek), Mause (75. Andzouana) Johnen – Dervisevic, Uzelac, Damaschek – Held, Schwermann (61. Baum), Wilton, Schmitt (73. Oeßwein) – Ramaj, Imbongo (66. Korzuschek), Mause (75. Andzouana) 1. FC Köln II: Urbig – Henning, Smajic, Salger, Schneider (31. Nadjombe) – Lenges (74. Wydra), Giesen – Segal (74. Kraus), Schwirten, Breuer (66. Fadeev) – Schmid Tore: 1:0 Mause (8.), 2:0 Imbongo (24.), 2:1 Schmid (45.), 3:1 Korzuschek (86.) Schiedsrichter: Alexander Schuh Zuschauer: 8.900

Jannik Mause und Dimitry Imbongo legten für die Gastgeber vor, Maximilian Schmid sorgte für die Kölner für den Anschluss, Tim Korzuschek traf kurz vor dem Ende dann zur Entscheidung.

„Wir sind überglücklich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten. In den ersten 30 Minuten haben wir es super gemacht, dieses Tempo über die vollen 90 Minuten zu halten, war aber schwierig, vor allem da manche Jungs noch aus Verletzungen oder Erkrankungen kommen. Entscheidend war, dass die Mannschaft Charakter gezeigt hat und intensiv in die Zweikämpfe gegangen ist. Auch die Jungs, die reingekommen sind, haben das super gemacht“, erklärte Hohl auf den vereinseigenen Medien nach dem Spiel.

Sein Zusatz: „Wir haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns, der noch Wochen und Monate dauern wird.“

Weiter geht es für Aachen zunächst im Verbandspokal, da geht es am Mittwoch (26. Oktober, 19 Uhr) zum Mittelrheinligisten Bergisch Gladbach. In der Liga trifft Aachen dann am Samstag (29. Oktober, 14 Uhr) beim SV Lippstadt an. Der FC spielt am Sonntag (30. Oktober, 14 Uhr) das Derby gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach.