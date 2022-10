Schalke: U23 mit 2:2 gegen Ahlen - noch keine Einigung mit Preußen Münster

Schalke II hat 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen gespielt. Trainer Jakob Fimpel war enttäuscht. Mit Preußen Münster gibt es noch keine Einigung.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Samstag beim 2:2 (0:0) in der Regionalliga West vor 250 Zuschauern gegen Rot Weiss Ahlen zwei Punkte liegen lassen. Dennoch bleibt das Team von Trainer Jakob Fimpel Tabellendritter.

Das Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten bedeutete zugleich das fünfte Spiel ohne Niederlage für den Knappen-Nachwuchs. Die Siegesserie von zuletzt vier Dreiern in Folge ist jedoch gerissen.

Und das nicht ganz unverdient. Zwar war Schalke klar das bessere Team. Allerdings vergab die Mannschaft bereits in der ersten Halbzeit glasklare Chancen reihenweise. „Das waren insgesamt zwei verlorene Punkte“, redete Jakob Fimpel nach dem Spiel nicht lange um den heißen Brei herum. „So fühlt es sich auch an. So fühlt es sich auch bei den Jungs an.“ Das, was man in den letzten Wochen gut gemacht habe, habe diesmal nicht funktioniert. Nämlich das Tore schießen.

Und so nutzte Ahlen in der 46. Minute seine erste Chance zur Führung durch Cihan Özkara. S04 antwortete zwar und drehte durch Treffer von Soichiro Kozuki (58.) und Steven van der Sloot (61.) schnell die Partie. Aber Ahlen gelang nochmal der schnelle Ausgleich durch Christian Skoda (63.). Dabei blieb es trotz weiterer guter Schalker Chancen. „Wir drehen es und dürfen Ahlen da nicht mehr zurück ins Spiel kommen lassen. Und dann kriegen wir aus dem Nichts das 2:2. Danach war es schwer“, ärgerte sich Fimpel.

Ahlens Trainer Andreas Zimmermann war zufrieden mit dem entführten Punkt. „Düren ist hier 1:4 unter gegangen, Düsseldorf auch. Wir haben das, was wir wollten.“

Schalke hingegen liegt nun fünf Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter Rödinghausen und drei Zähler hinter Preußen Münster - bei einem ausgetragenen Spiel mehr. Für das vor zwei Wochen wegen einer Gewitterwarnung abgebrochene Spiel gibt es übrigens noch keinen fixen Termin. Aber es verdichten sich die Zeichen, dass das Spiel Mitte November stattfinden soll. Es fehle aber noch an einer Einigung mit Preußen Münster.