SV Rödinghausen konnte in der letzten Minute ein 1:1-Unentschieden bei Rot Weiss Ahlen retten und klettert somit an die Tabellenspitze der Regionalliga West. Fortuna Köln bezwang den 1. FC Düren mit 3:2.

Der SV Rödinghausen hat Sekunden vor Schluss ein 1:1-Unentschieden bei Rot Weiss Ahlen gerettet und klettert somit zumindest für eine Nacht auf Platz eins.

Bereits nach acht Minuten gingen die Hausherren in Front und zwar durch ein Eigentor. Jonathan Riemer hatte die Kugel im eigenen Netz unter gebracht. Lange sah es so aus, als würden die Gäste nichts Zählbares aus Ahlen mitnehmen. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Patrick Kurzen zum 1:1-Endstand.

Rödinghausen hat den punktgleichen SC Preußen Münster somit wegen einem Tor in der Tabelle überholt. Die Adlerträger haben jedoch zwei Spiele weniger absolviert und treffen am Samstag (14 Uhr, RS-Ticker) auf den 1. FC Kaan-Marienborn.

In Köln gab es am Freitag gleich fünf Treffer zu sehen. Die Fortuna setzte sich am Ende mit 3:2 gegen den 1. FC Düren durch. Lars Lokotsch hatte die Kölner nach sieben Minuten in Führung gebracht, für ihn war es der fünfte Saisontreffer. Nach 31 Minuten erhöhte Sascha Marquet sogar auf 2:0.

Kurz nach der Pause meldete sich der starke Aufsteiger zurück. David Bors verkürzte nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:1, ehe Marc Brasnic mit seinem fünften Saisontreffer per Foulelfmeter den Ausgleich besorgte (53). Rund zehn Minuten vor Schluss aber holte sich Fortuna Köln die Führung zurück: Dustin Willms erzielte den 3:2-Siegtreffer (79.).