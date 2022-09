Endres über RWE-Zeit: "Vielleicht hat bei mir auch das Selbstvertrauen gefehlt"

Den Fans von Rot-Weiss Essen wird der Name noch ein Begriff sein: Joshua Endres. Dieser Spieler sorgt aktuell in der Regionalliga Bayern für Furore.

Joshua Endres spielte zwischen 2019 und 2021 für Rot-Weiss Essen. Seit dem 1. Juli 2021 ist er beim TSV Aubstadt in der Regionalliga Bayern zuhause.

Zuletzt berichtete RevierSport noch, wie gut es für den 25-jährigen Flügelflitzer in Aubstadt läuft. Nun verbesserte Endres noch einmal seine Statistik auf acht Tore in zehn Ligaspielen - und gab dem Portal "fussball.de" ein Interview. Hier sprach er auch über seine Zeit bei RWE.

Joshua Endres in Zahlen: Rot-Weiss Essen: 55 Spiele, 9 Tore, 13 Vorlagen TSV Aubstadt: 53 Spiele, 24 Tore, 6 Vorlagen Fortuna Düsseldorf II: 25 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen KFC Uerdingen: 12 Spiele, 3 Tore, eine Vorlage

"Im ersten Jahr bei RWE bin ich eigentlich noch ganz gut gestartet. Die Schwierigkeiten kamen dann allerdings in der zweiten Spielzeit. Vielleicht hat bei mir auch ein wenig das Selbstvertrauen gefehlt. So richtig kann ich es mir aber nicht erklären, dass es nicht so rund lief", erinnert sich der gebürtige Bayer, der 55 Pflichtspiele (neun Tore, 13 Vorlagen) für RWE absolvierte.

Dass er dann Essen in Richtung beschauliches Aubstadt verließ, sieht er keineswegs als Rückschritt. Für ihn persönlich war es genau der richtige Schritt, wie er auf dem Portal "fussball.de" betont: "Man könnte meinen, dass ich einen Schritt zurück gemacht habe. So ist es aber auf keinen Fall. Letztlich war es ein Wechsel innerhalb der Regionalliga in eine andere Staffel. Allerdings unterscheiden sich die beiden Klubs deutlich voneinander. Hier beim TSV geht alles familiärer zu. Ich habe hier nicht nur die Möglichkeit erhalten, wieder Spielpraxis zu sammeln, sondern lebe wieder in der Nähe meiner Familie und meiner Freunde. Auch meine Freundin ist mit mir nach Würzburg gezogen. Da wir unter der Woche dreimal in den Abendstunden trainieren, bleibt genug Zeit, um auch das private Leben besser zu gestalten."

Bis 2024 ist Endres an Aubstadt gebunden. Doch wenn er so weiter trifft, könnte auch der ein oder andere Profiklub Interesse an ihm zeigen und vielleicht auch eine Ablösesumme an den TSV zahlen. "Als Fußballer möchte man immer so weit oben spielen wie nur möglich. Aktuell habe ich einen bis 2024 laufenden Vertrag beim TSV. Manchmal geht es aber schneller als man denkt. Aktuell lebe ich aber den Moment in Aubstadt. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen", bleibt Endres ganz cool.