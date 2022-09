In Bayern: Neun Spiele, sieben Tore! Ehemaliger Essener in Topform

In den letzten drei Jahren war die Spieler-Fluktuation bei Rot-Weiss Essen groß. Ein Akteur, der RWE in dieser Zeit wieder verließ, ist Joshua Endres.

Zwischen 2019 und 2021 spielte der Flügelflitzer für Rot-Weiss Essen. Er war sogar lange Zeit, allen voran unter Ex-RWE-Trainer Christian Titz, ein Stammspieler. Doch so richtig konnten ihn die RWE-Fans nie ins Herz schließen. Auch, weil er vor dem Tor oft unglückliche Entscheidungen traf. Die Rede ist von Joshua Endres. Unter Christian Neidhart spielte Endres dann eine eher untergeordnete Rolle.

Nach der Saison 2020/2021 wurde Endres' Vertrag in Essen nicht verlängert und der 25-Jährige verließ die Essener Hafenstraße im Sommer in Richtung Bayern. Er spielt seit dem 1. Juli 2021 für den Regionalligisten TSV Aubstadt - und das äußerst erfolgreich.

Joshua Endres in Zahlen: Rot-Weiss Essen: 55 Spiele, 9 Tore, 13 Vorlagen TSV Aubstadt: 52 Spiele, 23 Tore, 6 Vorlagen Fortuna Düsseldorf II: 25 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen KFC Uerdingen: 12 Spiele, 3 Tore, eine Vorlage

Nach 15 Toren und sechs Vorlagen in 40 Pflichtspiel-Einsätzen in der Saison 2021/2022 ist Endres nun in der Serie 22/23 frühzeitig auf dem besten Wege, diese Quote der vergangenen Spielzeit zu toppen. Nach zwölf Pflichtspielen stehen bei Endres schon acht Buden auf dem Konto. Der pfeilschnelle Offensivspieler wird in Aubstadt entweder als Linksaußen oder auch als Stürmer im Zentrum eingesetzt.

Endres mit einer ordentlichen RWE-Bilanz

Bei Rot-Weiss Essen agierte er auch auf den Flügeln oder im Angriff. Seine RWE-Bilanz lässt sich auch gut lesen: 55 Spiele, neun Tore, 13 Vorlagen. Es gibt wahrlich schlechtere Werte für einen Offensivspieler. Doch so richtig durchsetzen konnte sich Endres in Essen nie. Anders ist sein Standing beim TSV Aubstadt in der Regionalliga Bayern.