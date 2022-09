Regionalliga West: Neues Vorstandsmitglied für die SG Wattenscheid

Die SG Wattenscheid hat ein neuen Vorstandsmitglied vermeldet. Jetzt ist die Vereinsführung wieder vierköpfig.

Zuwachs für den Vorstand der SG Wattenscheid 09: Wie der West-Regionalligist am Donnerstag mitteilte, rückt Dennis Helfer in das Gremium auf. Der 41-Jährige war bisher als Geschäftsführer der Nachwuchsabteilung tätig. Im Vorstand folgt er auf Patrick Urbanczik, der im Juli aus beruflichen Gründen zurückgetreten war.

Damit ist der Vorstand wieder vierköpfig. Neben Helfer gehören der Vorsitzende Christian Fischer sowie Christian Pozo y Tamayo (Sport) und Stefan Beermann (Marketing) zur Vereinsführung.

"Die Berufung durch den Aufsichtsrat der SG 09 in den Vorstand ehrt mich sehr und erfüllt mich mit großem Stolz. Der Bereich Nachwuchs ist in diesem Gremium nun wieder vertreten. Vielen herzlichen Dank für diesen Vertrauensbeweis", wird Helfer in einer Klubmeldung zitiert. "Uns war es wichtig, die anstehenden Aufgaben im Bereich Organisation auf mehreren, zuverlässigen Schultern zu verteilen."

Helfer soll sich nicht allein um Jugendarbeit kümmern, sondern auch in den Bereichen Organisation und Finanzen mit anpacken. Unterstützung erhält er von Oliver Kolenda (Spieltagsorganisation) und Ulf van Balen (Sicherheit).

Der Aufsichtsratsvorsitzende Daniel Knorr erklärt: "Wir sind überzeugt, die große Lücke, die Patrick Urbanczik durch seine Entscheidung im Juli hinterlassen hat, nun schließen zu können. Im Namen der gesamten Sportgemeinschaft begrüßen wir die drei herzlich und bedanken uns für ihr Engagement."

Sportlich geht es bei der SGW am Freitagabend mit einem Kellerduell unter Flutlicht weiter: Der SV Straelen kommt an die Lohrheide (19 Uhr, RS-Liveticker).