Regionalliga West: Vor Kellerduell mit Straelen: Wattenscheid verpflichtet Rückkehrer

Am Freitagabend treffen die Kellerkinder SG Wattenscheid und SV Straelen in der Regionalliga West aufeinander. Die SGW hat sich noch einmal verstärkt.

Mit einem Sieg aus den ersten acht Spielen ist die SG Wattenscheid 09 in die Regionalliga West gestartet. Das bedeutet derzeit den vorletzten Tabellenplatz für den Aufsteiger. Zur Unterstützung im Kampf um Punkte für den Ligaverbleib haben die Wattenscheider noch einen Neuzugang verpflichtet: Steve Tunga Malanda kehrt zurück zur SGW.

Der gebürtige Essener spielte bereits zwischen 2017 und 2019 in Wattenscheid, ausgebildet wurde er in der Jugend des VfL Bochum. Zunächst wechselte Tunga zu Rot-Weiß Oberhausen, durfte dort in zwei Kurzeinsätzen erste Regionalliga-Luft schnuppern, ehe es nach Wattenscheid ging. Über die Reserve des BVB und Almere City, Zweitligist in den Niederlanden, führt sein Weg den 25-Jährigen jetzt wieder zurück an die Lohrheide.

"Wir sind happy, dass wir einen Spieler von seinem Format für uns gewinnen konnten. Er wird jetzt seine Gehversuche nach der langen Verletzung machen und der Mannschaft dabei gut tun", erklärt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo die Verpflichtung und die zuletzt schwere Zeit für Tunga. "Wir werden ihm die Zeit geben, die er braucht, um bei uns wieder Fuß zu fassen."

Rückschläge während der Reha

"Die letzten neun Monate waren die schwersten meiner Karriere. Ich hatte noch nie so eine schwerwiegende Verletzung und hatte vor allem im letzten Drittel meiner Reha mit vielen Rückschlägen zu kämpfen", beschreibt auch der Rückkehrer, der sich bereits länger am Training in Wattenscheid beteiligt hatte, auf dem Instagram-Kanal der SGW. "Die gewohnte Umgebung und die Art, wie die Jungs und das Trainerteam mich aufgenommen haben, waren ausschlaggebend für meine Entscheidung."

Bisher absolvierte Tunga 48 Pflichtspiele für Wattenscheid, in denen er dreimal treffen konnte. Jetzt will er dazu beitragen, den Aufsteiger in der Klasse zu halten. Die SG Wattenscheid 09 empfängt am Freitag 16. September, 19 Uhr) das punktlose Schlusslicht SV Straelen zum absoluten Kellerduell.