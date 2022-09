Last-Minute-Ausgleich kostet SG Wattenscheid zwei wichtige Punkte

Seite: 1 von 1

Die SG Wattenscheid war am 8. Spieltag der Regionalliga West bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach gefordert. Nach der späten 1:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen am vergangenen Spieltag und der deutlichen 0:4-Klatsche gegen die B-Elf von Preußen Münster musste im Grenzlandstadion eine Reaktion her, um wieder Anschluss an das untere Mittelfeld zu bekommen.

Doch die Gladbacher U23 kommt in den letzten Wochen in Form. Mit vier ungeschlagenen Partien in Folge ging die Elf von Eugen Polanski in die Partie – darunter ein starkes 1:1 gegen Münster. Die Rollen waren also schon vor der Partie klar verteilt. Das spiegelte der Spielverlauf nicht ganz wieder, denn am Ende stand ein 2:2-Remis.

Mönchengladbach mit einem Blitzstart

Und es dauerte keine zwei Minuten, bis sich dieses Bild auch auf der Anzeigetafel zeigte. Nach einem Steilpass legte Cagatay Kader kurz vor SGW-Keeper Bruno Staudt quer auf Ryan Naderi, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die Gladbacher blieben weiterhin die bessere Mannschaft, doch Wattenscheid zeigte sich effizient. Gleich der erste Konter führte zum Ausgleich (16.). Emre Yesilova zog vom Flügel ins Zentrum und vollendete in die lange Ecke – 1:1.

SG Wattenscheid: Staudt – Renke (68. Renke), Brdaric, Esser, Schurig – Sindermann, Meier – Sane (88. Yildiz), Kaminski, Yesilova (92. Licina) – Casalino (82. Jessey) Staudt – Renke (68. Renke), Brdaric, Esser, Schurig – Sindermann, Meier – Sane (88. Yildiz), Kaminski, Yesilova (92. Licina) – Casalino (82. Jessey) Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Asallari (59. Kurt), Lieder, Najjar, Doucoure (23. Gaal) – Lofolomo, Lockl – Kader (59. Beckhoff), Meuer, Noß (68. Telalovic) – Naderi Schiedsrichter: Luca Marx Tore: 1:0 Naderi (2.), 1:1 Yesilova (16.), 1:2 Yesilova (49.), 2:2 Telalovic (90.) Gelb-Rot: Julian Meier (63.)

Die Wattenscheider kamen im Anschluss besser in die Partie. Gefährlich wurde es allerdings nur auf der Gegenseite. Steffen Meuer versuchte sich mal aus der Distanz, verfehlte aber knapp. Somit ging es mit dem Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dann die überraschende Führung für die SGW. Nach einem Foul von Enrique Lofolomo verwandelte Yesilova den Freistoß direkt und stellte das Spiel auf den Kopf (49.).

Julian Meier schwächt das eigene Team

Doch nach knapp einer Stunde erwies Neuzugang Julian Meier dem Team einen Bärendienst. Zunächst sah er die Gelbe Karte für wiederholtes Foulspiel. In der selben Situation ließ er sich dann auch noch auf ein Handgemenge ein und schubste seinen Gegenspieler. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl als ihm sofort Gelb-Rot zu zeigen.

In Überzahl machte die Borussia noch einmal Druck. Es dauerte bis zur 90. Minute, bis der Ausgleichstreffer gelang, Semir Telalovic traf direkt in das Wattenscheider Herz und sicherte immerhin einen Zähler für die Gladbacher.

Die SGW bleibt mit fünf Zählern weiter Vorletzter Schon am Freitag kommt es dann zum Kellerduell. Die SG Wattenscheid empfängt den punktlosen SV Straelen (16. September, 19 Uhr).