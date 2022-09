RWO: Terranova muss bis auf Weiteres auf den Kapitän verzichten

Nach dem 1:5 gegen den SV Rödinghausen muss Rot-Weiss Oberhausen die nächste bittere Nachricht hinnehmen. Kapitän Jerome Propheter fällt bis auf Weiteres aus.

Rot-Weiss Oberhausen muss nach der empfindlichen 1:5-Klatsche gegen den SV Rödinghausen am Samstag bei der U23 des FC Schalke 04 einiges wieder gutmachen (3. September, 14 Uhr). Doch dabei müssen Mike Terranova und seine Mannschaft nun auf einen absoluten Leistungsträger verzichten.

Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, wird Kapitän Jerome Propheter bis auf Weiteres ausfallen. Der Innenverteidiger, der auch als defensiver Mittelfeldspieler auflaufen kann, hat sich im Training eine Verletzung an der Hüfte zugezogen. Eine bittere Nachricht für die Oberhausener, nicht zuletzt, weil Propheter in dieser Spielzeit jede Sekunde auf dem Feld stand.

Nico Klaß könnte wieder eine Option sein

Jetzt gilt es für „Terra“ einen Ersatz als Partner von Tanju Öztürk in der Innenverteidigung zu finden. Nico Klaß stand nach einem Außenbandanriss im Sprunggelenk gegen Rödinghausen erstmals wieder im Kader. Zu einem Einsatz reichte es für den 25-Jährigen allerdings noch nicht.

Erst kürzlich erklärte Terranova gegenüber RevierSport: „Ich hoffe, dass Nico bereits am Samstag sein Comeback feiern kann.“ Das könnte nun fast schon nötig sein. Schließlich ist sein gesetzter Innenverteidiger-Kollege aus der letzten Saison, Tim Stappmann, nicht mehr im Kader. Der 23-Jährige wechselte zum 1. FC Magdeburg.

Auch Leihspieler Michael Wentzel steht bereit

Sollte Klaß doch noch nicht so weit sein, wäre das die Chance für Michael Wentzel. Der 20-Jährige wechselte per Leihbasis von Borussia Mönchengladbach ins Stadion Niederrhein und debütierte in der zweiten Halbzeit beim 1:5 gegen Rödinghausen.

Doch unabhängig davon, wer am Ende in der Innenverteidigung auflaufen wird. Klar ist, die RWO-Fans wollen eine Reaktion sehen. Das weiß auch Terranova. „Wir müssen liefern! Unser Ziel ist es, vor unseren Fans den vierten Heimsieg in Serie einzufahren“, erklärte er. Es wird sich zeigen, ob der Coach und seine Mannschaft den Worten auch ohne ihren Kapitän Taten folgen lassen können.