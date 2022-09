Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen will nach dem 1:5 in Rödinghausen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. RevierSport hat mit Mike Terranova gesprochen.

Am vergangenen Spieltag kassierte Rot-Weiß Oberhausen beim SV Rödinghausen eine 1:5-Klatsche, bereits zur Pause stand es 5:0 für die Ostwestfalen. Es war ein Tag, an dem nichts funktionierte. RWO leistete sich defensiv zu viele individuelle Fehler, zeigte sich anfällig bei gegnerischen Standardsituationen und schaffte es offensiv nicht, gute Chancen in Tore umzumünzen. Für Trainer-Urgestein Mike Terranova war es die höchste Auswärtsniederlage als Coach der Kleeblätter seit dem 29.04.2017 – damals setzte es bei Viktoria Köln ebenfalls eine 1:5-Niederlage. Mit RevierSport sprach Terranova am Donnerstag über das Debakel im Häcker Wiehenstadion: "So eine erste Halbzeit habe ich noch nie erlebt, das war natürlich brutal. Jeder Schuss war ein Treffer. Es war ein gebrauchter Tag für uns. Trotzdem möchte ich nicht alles schlecht reden. Wir hatten selbst einige Großchancen, um mehr Tore zu erzielen. Aber klar ist natürlich, dass ich mit der Defensivleistung alles andere als zufrieden war. Ich werde meine Schlüsse daraus ziehen." Nach drei Gegentoren bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und vier Gegentreffern bei Kölns U21 (Spiel wurde abgebrochen) strahlte der Defensivverbund des Regionalligisten auch im dritten Auswärtsspiel nicht die Sicherheit wie in den vergangenen Jahren aus. Die Gründe liegen auf der Hand: RWO muss seit Saisonbeginn auf Abwehrchef Nico Klaß verzichten und zudem wechselte sein Innenverteidigerpartner Tim Stappmann in der Sommerpause zum 1. FC Magdeburg. "Die beiden haben super zusammen harmoniert. Diese defensive Stabilität fehlt uns aktuell. Ich hoffe, dass Nico bereits am Samstag sein Comeback feiern kann. Klar ist aber auch, dass die Abwehrarbeit vorne anfängt. Wenn die Jungs auf ihren Positionen nicht vernünftig nach hinten arbeiten, wird es auch für die Defensive schwer", erklärte Terranova. Es ist auch egal, ob Schalke mit Profis aufläuft. Das wäre für uns keine Ausrede. Wir müssen mit Mentalität und Robustheit dagegenhalten. Mike Terranova. Dann (03. September, 14 Uhr) empfängt Oberhausen die U23 von Schalke 04. Die Knappen-Reserve startete mit zwei Siegen stark in die Saison, wartet aber seit mittlerweile vier Partien auf einen Dreier. Der RWO-Coach warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: "Ich habe Schalke schon mehrfach beobachtet. Das wird keine einfache Aufgabe. Sie haben eine klare Spielidee, viel Geschwindigkeit und eine gute Physis. Dort werden wir eine zweikampfstarke Truppe auf den Platz schicken. Es ist auch egal, ob Schalke mit Profis aufläuft. Das wäre für uns keine Ausrede. Wir müssen mit Mentalität und Robustheit dagegenhalten." Denn unabhängig vom Gegner ist das Ziel des Fußballlehrers klar formuliert: "Wir müssen liefern! Unser Ziel ist es, vor unseren Fans den vierten Heimsieg in Serie einzufahren."

Zur Startseite