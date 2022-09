1. FC Bocholt: 147-maliger Regionalligaspieler unterschreibt am Hünting

Der Fußball-Regionallist 1. FC Bocholt hat am Deadline-Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugelangt. Es kommt ein erfahrener Regionalligaspieler an den Hünting.

Der 1. FC Bocholt hat Mergim Fejzullahu (28) verpflichtet. Im Gegenzug gab der Cheftrainer und Sportliche Leiter Marcus John bekannt, dass Angreifer Dario Gerling (21) den Verein in Richtung SV Schermbeck verlassen wird.

Flügelspieler Fejzullahu unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 am Hünting. Der 28-Jährige kommt mit der Erfahrung von 147 Regionalligaspielen und zwölf Einsätzen in der 3. Liga. In der vergangenen Saison spielte Fejzullahu für den Regionalligisten Alemannia Aachen, wo sein Kontrakt diesen Sommer ausgelaufen ist.

Mergim Fejzullahu streifte in seiner Karriere unter anderem das Trikot vom 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig über - für die Eintracht kam er in der 3. Liga zum Einsatz.

Marcus John freut sich über die Qualitäten, die der gebürtige Schweizer mit albanischen Wurzeln mitbringt: "Mergim ist ein richtiger Eins-gegen-Eins Akteur, der die direkten Duelle auf dem Flügel sucht und sehr unangenehm zu bespielen ist. Er ist regionalligaerfahren und wird uns mit seiner Spielweise hoffentlich viel Freude bereiten. Wir freuen uns, dass wir diesen dribbelstarken und offensiv-variablen Spieler bis zum nächsten Sommer verpflichten konnten."

Dass er ab sofort für die "Schwatten" aufläuft, hat Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums, eingefädelt. "Christopher hat mich zum Training eingeladen und am Dienstag habe ich mit dem Team zwei Einheiten absolviert. Ich kannte viele der Jungs bereits aus Duellen in der Regionalliga und meine Erwartungen haben sich total bestätigt. Ich wurde vom Trainerteam und der Mannschaft super aufgenommen und für mich hat sofort alles gepasst", freut sich Fejzullahu.