Schalke II: Heimpleite gegen Kaan-Marienborn trotz Profi-Viererkette

Der FC Schalke II verlor sein Regionalliga-Heimspiel gegen Tabellenführer-Kaan-Marienborn mit 1:2.

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat in der Regionalliga West erneut gezeigt, warum die Mannschaft so stark in die Saison gestartet ist. Bei der U23 des FC Schalke gab es einen 2:1 (0:0)-Erfolg für den Spitzenreiter.

Dabei zeigten sich die Gäste auch unbeeindruckt von der Tatsache, dass Schalke mit Ibrahima Cissé, Leo Greiml, Mehmet Can Aydin und Kerim Calhanoglu vier Profis dabei hatte, die die Vierer-Abwehrkette bildeten.

Was nichts daran änderte, dass die erste, ereignisarme, Halbzeit schnell erzählt ist. Die Knappen hatten mehr Spielanteile und kamen zweimal durch Niklas Castelle gefährlich zum Abschluss. Mehr aber auch nicht. Kaan-Marienborn stand hinten stabil. Offensiv hatte die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer nicht viele Aktionen.

Schalke: Novakovic - Aydin (78. van der Sloot), Greiml, Cisse (82. Schell), Calhanoglu - Müller, Albutat, Ivan, Kyerewaa (64. Flotho) - Dadashov (64. Kozuki), Castelle Kaan-Marienborn: Jendrusch - Schauerte, Tomas, Pazurek, Scheld (61. Hoffmann) - Hammel (81. Waldrich), Kyere - Schlosser, Brandenurger (67. Scepanik), Zimpel - Wirtz Tore: 0:1 Pazurek (51.), 0:2 Hammel (72), 1:2 Cissé (77.) Schiedsrichter: Ivan Mrkalj

Das änderte sich nach der Pause. Denn da ging Kaan-Marienborn in Führung. Eine Ecke von Mats-Lukas Scheld wurde verlängert und aus kurzer Distanz konnte Kaan-Kapitän Markus Pazurek treffen.

Schalke wollte kontern und hatte nach 65 Minuten eine Möglichkeit. Andreas Ivan flankte den Ball auf den mitlaufenden Rufat Dadashov, der frei zum Kopfball kam. Doch dieser ging am Tor vorbei.

Acht Minuten später machte es der Gast besser, der durch Daniel Hammel zum 2:0 kam. Und wieder trafen die Siegburger nach einem ruhendem Ball. Zunächst konnte Schalke klären, doch der Nachschuss von Lukas Scepanik landete vor den Füßen von Hammel, der sehenswert mit der Hacke traf.

Jetzt wollte auch Schalke zeigen, dass sie es nach ruhenden Bällen können. Mit Erfolg - denn Profileihgabe Cissé traf nach 77 Minuten per Kopf zum Anschluss für den S04.

Es folgte eine Schlussoffensive der Schalker, die durch Neuzugang Soichiro Kozuki in der Nachspielzeit fast gekrönt wurde. Doch der Japaner scheiterte völlig frei vor Gäste-Keeper Robert Jendrusch. Somit blieb es beim 2:1 für Kaan-Marienborn, die Mannschaft führt mit einer mehr ausgetragenen Partie die Tabelle vor Preußen Münster an.

Weiter geht es für Schalke am Samstag (3. September, 14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Kaan-Marienborn tritt bereits am Freitag (19:30 Uhr) bei Fortuna Köln an.