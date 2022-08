Nach Traumstart: Scepanik hat mit Kaan-Marienborn Großes vor

Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn führt die Regionalliga West nach dem fünften Spieltag ungeschlagen an. So bewertet der frühere Duisburger und Essener Lukas Scepanik den Traumstart.

Hinter Lukas Scepanik liegen schwierige Zeiten. Der 28 Jahre alte Flügelspieler stand in der vergangenen Saison beim Insolvenz-Klub Türkgücü München unter Vertrag, der nach langem Hin und Her im Frühjahr den Spielbetrieb einstellen musste. Wochenlang blieb der frühere Duisburger und Essener ohne Verein, ehe er beim Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn anheuerte.

Für viele ein überraschender Wechsel, für Scepanik ein Volltreffer. Denn nach fünf Spieltagen sind die Käner ungeschlagen und grüßen von der Tabellenspitze. Das sei kein Zufall, wie der gebürtige Kölner vor dem nun anstehenden Gastspiel bei der U23 von Schalke 04 erklärt.

Lukas Scepanik über...

... seinen Start bei Kaan-Marienborn: Ich bin sehr, sehr froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich konnte aufgrund der Insolvenz von Türkgücü vier Monate lang kein Pflichtspiel bestreiten, das ist für einen Fußballer immer eine schwierige Zeit.

... die Ungeschlagen-Serie mit Kaan: Ich habe uns eine Überraschung definitiv zugetraut. Als ich in die Mannschaft gekommen bin, habe ich sofort gemerkt, dass der Kader eine hohe Qualität hat. Wir sind eine sehr homogene Mannschaft. Viele Spieler bringen eine Menge Erfahrung mit, auch in höheren Ligen. Dazu haben wir junge, hungrige Spieler, die immer Gas geben und dazu lernen wollen. Das ist eine gute Mischung. Keiner nimmt sich raus, jeder ist für den anderen da. Dass wir nach fünf Spielen auf dem ersten Platz stehen würden, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Wichtig ist, dass wir nichts geschenkt bekommen und es schwer wird, wenn wir auch nur ein paar Prozent nachlassen.

Lukas Scepanik: Karriere in Zahlen 1. FC Köln II: 64 Einsätze Stuttgarter Kickers: 60 Einsätze MSV Duisburg: 52 Einsätze Rot-Weiss Essen: 36 Einsätze Türkgücü München: 19 Einsätze 1. FC Kaan-Marienborn: 4 Einsätze

... die Gründe für den Wechsel zu Kaan: Nach den letzten zwei Jahren mit vielen Negativerlebnissen wollte ich endlich wieder Spaß am Fußball haben - bei einem Verein, der meine Qualitäten schätzt und mir das Vertrauen schenkt, eine wichtige Rolle einzunehmen. Genau dieses Gefühl habe ich seit dem ersten Moment bei den Käner Verantwortlichen gespürt. Das hat mich gepaart mit den sportlichen Ambitionen des Vereins und der Nähe zur Heimat im Gesamtpaket überzeugt.

... der insolvenzbedingte Rückzug von Türkgücü: Das letzte Jahr war sehr schwierig. Vor allem mit Beginn des Jahres 2022 waren wir überhaupt nicht mehr im Bilde, wie es weitergeht. Wir Spieler wussten eigentlich genauso viel wie die Medien, haben unsere Infos überwiegend aus Berichten bekommen. Es gab keine Planungssicherheit, zum Beispiel was die Wohnsituation betrifft. Das war hart, vor allem wenn man eine Familie mit Kindern hat. Diese Erfahrung wünsche ich keinem.

... die Leistungen von Ex-Klub RWE: Ich bin überzeugt, dass RWE definitiv die Kurve kriegt und sich in der Liga halten will. Sie haben riesiges Potenzial und auch finanzielle Möglichkeiten, die mit Sicherheit noch ausgeschöpft werden. Sie müssen sich erstmal an die 3. Liga gewöhnen, haben die Bedingungen vielleicht ein bisschen unterschätzt. Noch ist genug Zeit.

... der Start des MSV Duisburg: Nach den letzten beiden Jahren ist es vielleicht ein bisschen überraschend, dass sie sich jetzt so gut gefangen haben. Auf dem Papier ist der Kader sehr, sehr gut bestückt. Von der Qualität her müsste auch nach oben einiges möglich sein. Wichtig wird sein, dass sie weiter konstant bleiben, vor allem in der Defensive. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht.

... seine persönlichen Ziele: Mit meinen 28 Jahren bin ich definitiv noch nicht am Ende meiner Ambitionen. Ich strebe den größtmöglichen Erfolg mit meinem Verein an, auch wenn wir in diesem Jahr alles dem Klassenerhalt unterordnen müssen. Mittelfristig möchte ich aber mit Kaan-Marienborn den nächsten Schritt gehen. Hier im Siegerland sind sehr gute Bedingungen, so dass die Ziele langfristig andere sein werden. Dazu möchte ich einen Teil beitragen.