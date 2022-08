RWO: Bauder über den Saisonstart - Ab- und Zugänge sind durchaus möglich

Rot-Weiß Oberhausen blickt nach vier Spielen auf zehn Punkte zurück. Die Köln-II-Partie (1:4) wird noch am grünen Tisch verhandelt. Wir haben mit dem RWO-Sportchef gesprochen.

Patrick Bauder hat aktuell gute Laune. Die kann er auch haben, denn Rot-Weiß Oberhausen ist mit zehn Punkten aus vier Spielen in die Saison 2022/2023 gestartet.

Klar: Da gibt es noch das abgebrochene 1:4 beim 1.FC Köln. Aber: Dieses Spiel wird bekanntlich am grünen Tisch verhandelt. Der erste angesetzte Termin, Donnerstag (25. August), musste verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

RevierSport hat am Montag mit Patrick Bauder (32) gesprochen.

Der RWO-Sportchef über...

... die bisherige Saison: "Wir hatten in jedem Spiel gute Phasen, waren aber auch nicht immer so aktiv über 90 Minuten, wie wir es uns wünschen. Gegen Lippstadt war das aber richtig gut. Auch nach dem 0:1 haben wir die Ruhe bewahrt und unseren Plan nicht aus den Augen verloren. Wir haben immer unsere Angriffe gut und geduldig vorbereitet und am Ende verdient mit 3:1 gewonnen."

... das Niederrheinpokalspiel am Dienstag gegen A-Ligist MTV Union Hamborn: "Bei allem Respekt für den Gegner: Für uns zählt nur ein deutlicher Sieg und das Weiterkommen. Der Niederrheinpokal und RWO sind nicht die gerade die engsten Freunde. Das wollen wir versuchen in dieser Saison zu ändern. Aber wir schauen erst einmal von Runde zu Runde."

... die aktuelle Personallage: "Bis auf Nico Klaß, der weiter Probleme mit dem Knöchel hat, und Sebastian Mai, der mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat, sind alle Mann fit und einsatzfähig."

... das Samstags-Topspiel in Rödinghausen: "Der SV Rödinghausen ist eine top Mannschaft in der Liga. Wir treffen da auf eine super Truppe, die mit viel Erfahrung und physischer Stärke agiert. Der SVR ist von Trainer Carsten Rump immer bestens aufgestellt und für jeden Gegner eine große Herausforderung. Wir freuen uns auf diesen Vergleich."

... die Verpflichtung von Christian März: "Christian März wollten wir holen und wir freuen uns, dass er da ist. Er besitzt eine gute Aggressivität gegen den Ball, kann aber auch das Tempo im Spiel bestimmen und ist flexibel einsetzbar. Er kennt RWO und Trainer Mike Terranova sowie unsere Philosophie. Das hat einfach alles gepasst, deshalb haben wir ihn zurückgeholt."

... Transferaktivitäten bis zum 1. September: "Ein, zwei Jungs, die nicht auf die Spielzeit gekommen sind, die sie sich vorgestellt haben, könnten uns noch verlassen. Da suchen wir nach einer Lösung. Sollte das der Fall sein, dann ist es durchaus möglich, dass wir noch etwas tun. Wir haben noch einige Tage Zeit und warten mal ab, was passieren wird."