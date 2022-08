Wattenscheids Lerche: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken"

Am Freitagabend trennten sich die SG Wattenscheid und der SC Wiedenbrück torlos mit 0:0. Für den Oberliga-Aufsteiger war es das erste Unentschieden der Saison.

Die Fans der SG Wattenscheid jubelten nach Abpfiff fast so, als hätte ihre Mannschaft gewonnen. Vor 838 Zuschauern zeigten die Schwarz-Weißen gegen den Tabellenachten aus Wiedenbrück eine gute Leistung. Da es in 90 Minuten keiner Mannschaft gelang, ein Tor zu erzielen, endete das Spiel 0:0. Die SG Wattenscheid war mit drei Niederlagen in die Saison gestartet, bevor dem Oberliga-Aufsteiger am vierten Spieltag der erste Sieg gelang. Nun konnten die Wattenscheider mit dem Unentschieden einen weiteren Punkt einsammeln.

SGW-Coach Christian Britscho zeigte sich nach dem Ende der Partie glücklich mit der Punkteteilung und der Leistung seiner Mannschaft: "Wenn das Spiel dann abgepfiffen wird und man 0:0 gespielt hat und alle die, die geblieben sind, stehen noch da und applaudieren, das ist ein cooles Gefühl. Da weiß man, dass die Mannschaft viel richtig gemacht hat."

Einer der auffälligsten Spieler war Dennis Lerche. Der Offensivmann der SGW versuchte immer wieder, das Spiel schnell zu machen und fiel vor allem durch seine robuste Spielweise auf. Auch er freute sich über das Unentschieden: „Mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir sind in der Liga angekommen und können uns mit den Mannschaften hier messen. Wenn wir vorne ein oder zwei Situationen besser ausspielen, können wir auch noch das Tor machen."

In einem halben Jahr vom Landesliga- zum Regionalliga-Spieler

Lerche selbst hat bis vor kurzem noch beim VfB Frohnhausen in der Landesliga gespielt. Er wurde in der Jugend vom KFC Uerdingen ausgebildet, für den er in der Saison 13/14 bereits einige Regionalligaspiele absolvierte. Danach verschlug es ihn über mehrere Stationen zum VfB Frohnhausen, den er im vergangenen Winter in Richtung Wattenscheid verließ. Mit den 09ern schaffte er ein paar Monate später den Aufstieg aus der Oberliga. „Und jetzt halt Regionalliga. Ich bin froh hier zu sein. Ich arbeite jeden Tag daran immer weiter zu kommen, der Mannschaft zu helfen und auch körperlich immer fitter zu werden“, erklärt der 26 Jahre alte Angreifer. Beim ersten Saisonsieg, dem 3:0-Erfolg gegen den SC Fortuna Köln, konnte er bereits seinen ersten Regionalliga-Treffer feiern.

Am kommenden Wochenende (27. August, 14 Uhr) geht es für die SG Wattenscheid zum Mit-Aufsteiger 1. FC Bocholt. Lerche blickt zuversichtlich auf die nächste Aufgabe und den weiteren Saisonverlauf. „Wir müssen die Spiele immer mit 100% angehen und versuchen die Punkte mitzunehmen. Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken und ich denke, dass wir in dieser Saison auf jeden Fall noch viele Punkte holen werden.“