1. FC Bocholt: Erster Trainer war zum Gespräch da - über 50 Bewerbungen erhalten

Der 1. FC Bocholt wird auch im Spiel am Samstag (14 Uhr) bei Rot Weiss Ahlen von seinem Interimscoach und Sportchef Marcus John betreut. Der Trainersuche läuft aber auf Hochtouren.

Marcus John hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Er ist berufstätig, Familienvater und obendrein Sportchef beim Regionalligisten 1. FC Bocholt. Für den Aufsteiger muss John aktuell einen neuen Trainer suchen. Denn der Nachfolge des beurlaubten Jan Winking wurde noch nicht gefunden. Solange steht Sportchef John als Interimscoach zur Verfügung.

"Es macht schon sehr viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Aber ich betone es gerne noch einmal: Das ist kein Job, den ich auf Dauer ausüben werde. Wir suchen einen neuen Cheftrainer und befinden uns da im Zeitplan. Wir lassen uns überhaupt nicht unter Druck setzen und wollen einfach die richtige Entscheidung treffen", erklärt John gegenüber RevierSport.

Dass der 1. FC Bocholt eine interessante Adresse ist, beweist die Bewerberzahl. John verrät: "Ich habe via Telefon, WhatsApp, Mail und auch Post um die 50 Bewerbungen erhalten. Es waren auch richtig verrückte Sachen aus dem Ausland dabei. Da frage ich mich, wie kommen die Kandidaten überhaupt auf den 1. FC Bocholt? Aber es ist doch schön, wenn der Verein für viele Trainer so interessant ist."

Mit einem dieser Kandidaten führte John am Dienstag (16. August) ein erstes Sondierungsgespräch. Wie RevierSport erfuhr, handelte es sich hierbei um Rachid Sraizi. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln war zuletzt Trainer beim SV Straelen und übte auch die Co-Trainer-Rolle bei Fortuna Sittard aus. "Es war ein interessantes, gutes Gespräch. Der Ausgang ist offen. Am Freitag werde ich den nächsten Kandidaten treffen", sagt John.

Aktuell werden John auch noch massenweise Spieler angeboten. Doch hier lehnt er dankend ab. "Vielleicht ist es gut, wenn ich mich hier bei RevierSport noch einmal an die Spielerberater wende: Wir sind durch! Wir suchen keine Verstärkungen mehr. Wir sind mit unserem Kader zufrieden", bekräftigt John.

Der 48-Jährige wird am Samstag in Ahlen wieder an der Seitenlinie stehen und peilt mit den Bocholtern nach dem Punktgewinn gegen Wuppertal (2:2) den ersten Saisonsieg an. Um die Schwere der Aufgabe ist sich John aber auch bewusst. John: "Mir wäre es lieber, dass Ahlen in Wiedenbrück gewonnen und nicht 0:5 verloren hätte. Jetzt wird die Konzentration wieder voll da sein. Aber wir fahren an die Werse, um etwas mitzunehmen. Auch wir brauchen die Punkte."