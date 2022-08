Regionalliga West: Lippstadt startet perfekt, Straelen verliert gegen Kaan

Die DFB-Pokalteilnehmer der Regionalliga West hatten am Mittwoch ihre Nachholspiele vom 2. Spieltag. Während Lippstadt perfekt startet, bleibt Straelen punktlos.

SV Lippstadt - SV Rödinghausen 2:0 (1:0)

Nach einem starken Saisonstart und zwei Siegen in der Liga sowie einem starken Pokalauftritt gegen die TSG Hoffenheim ist der SV Rödinghausen nun erstmals punktlos geblieben, der SV Lippstadt hingegen feierte am Mittwochabend seinen dritten Sieg im dritten Spiel und kann sich über einen Start nach Maß mit neun Zählern und 6:1 Toren freuen. Henri Matter hatte die Lippstädter zur Halbzeit in Führung gebracht, Viktor Maier sorgte für die Entscheidung und den Heimsieg für den SV Lippstadt, der als Tabellenzweiter zufrieden sein wird.

Weiter geht es bereits am kommenden Wochenende. Während Rödinghausen die U23 von Schalke 04 empfängt, geht es für die Lippstädter zeitgleich gegen Kaan-Marienborn um den vierten Sieg in Folge.

SV Straelen - FC Kaan-Marienborn 0:1 (0:1)

Das Duell der beiden DFB-Pokalteilnehmer entschieden die Westfalen für sich. Daniel Hammel erzielte das Tor des Tages für die Gäste. Damit startet Kaan-Marienborn mit sieben Punkten aus drei Spielen (2:1 gegen Gladbach II, 1:1 gegen die U23 vom 1. FC Köln) sehr gelungen, während Straelen weiter sieg- und punktlos bleibt. Der Fehlstart unter Neu-Trainer Sunday Oliseh ist somit perfekt.

Der nächste Gegner für die Straelener wird der noch ungeschlagene Aufsteiger aus Düren sein, der am Samstag (13. August, 14 Uhr) zu Gast in Straelen ist.

Der komplette 2. Spieltag in der Übersicht: