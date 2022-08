Regionalliga: Preußen Münster - Trainer hat Änderungen im Sinn und warnt vor Tormaschine Platzek

Der SC Preußen Münster steht da, wo er am Ende auch stehen möchte. Auf Platz eins der Tabelle, das soll auch nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt so sein.

Keine Frage, der SC Preußen Münster hätte es sportlich im letzten Jahr auch schon verdient gehabt, in die 3. Liga aufzusteigen. Genau wie Rot-Weiss Essen legte der SCP eine bärenstarke Serie hin.

Und trotz eines großen Umbruchs im Sommer läuft es direkt wieder bei der Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann. Nach einem 4:1 gegen Wattenscheid 09 gab es ein 1:0 beim SC Wiedenbrück. Seit mittlerweile 15 Regionalliga-Partien ist Münster saisonübergreifend ungeschlagen.

Und auch am Freitag (19:30 Uhr) soll der Trend fortgesetzt werden, wenn es gegen den Aufsteiger aus Bocholt geht, der nach zwei Pleiten zum Auftakt noch darum kämpft, in der neuen Liga anzukommen.

Trotzdem warnt Hildmann vor dem 1. FC Bocholt: "Wir haben Bocholt zweimal gesehen. Sie haben einen spielerischen Ansatz, haben in der Oberliga ein Jahr kein Spiel verloren. Jetzt sind sie mit zwei Niederlagen gestartet. Sie haben eine robuste Mannschaft und mit Marcel Platzek einen Stürmer, der die Oberliga alleine zusammengeschossen hat."

Daher gilt es besonders, den ehemaligen RWE-Spieler auszuschalten. Mit welchem Personal das geschehen soll, das steht noch nicht fest. Gewisse Änderungen sind zu erwarten, wie Hildmann erklärte, der Yassine Bouchama und Nicolai Remberg nach kleineren Blessuren auch einplanen kann: "Jeder will spielen, das merken wir. Ich muss mit den Jungs viel sprechen, dass sie sich nicht hängen lassen. Aber sie sind sehr einsichtig und nur so geht es. Das ist der Weg, im Dienst der Mannschaft. Auf ein, zwei Positionen werden wir am Freitag vermutlich etwas verändern und Jungs belohnen, die es auch verdient haben zu spielen."

Und wenn die Startelf sich so auf das Spiel freut wie Hildmann, dann sollte der SCP seiner Favoritenrolle gerecht werden, denn der Coach sagt vor den 90 Minuten: "Freitagabend, Hammer Straße - Was gibt es Schöneres? Ich freue mich schon total."