Regionalliga: Nach Pyro-Start folgt WSV-Gala, Münster siegt, RWO mit spektakulärem 3:3

Bei den Sonntagsspielen des 2. Regionalliga-Spieltags konnten die Favoriten ihre Partien nicht alle gewinnen.

Der zweite Spieltag der Regionalliga West wurde durch den DFB-Pokal etwas zerstückelt. Am Samstag standen zwei Partien auf dem Programm, am Sonntag fünf, zwei weitere wird es am Mittwoch (10. August geben).

Während der 1. FC Bocholt (1:2 gegen Düsseldorf II) auch sein zweites Spiel verlor, trennten sich Rot Weiss Ahlen und Fortuna Köln mit 1:1.

Am Sonntag mussten dann die drei Meisterschaftsfavoriten Wuppertaler SV, Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen ran. Zwei der drei Teams gewannen ihr Spiel.





Der WSV gewann dabei nach dem verpatzten Start gegen Ahlen beim Aufsteiger Wattenscheid 09 mit 4:1. Nachdem die WSV-Fans durch den massiven Einsatz von Pyrotechnik negativ auffielen, wussten die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert zu gefallen. Lewin Alexander D Hone brachte den Gast nach neun Minuten in Führung, nach 24 Minuten erhöhte Valdet Rama auf 2:0. Von dem Schock erholte sich die SGW nicht mehr. Zwar konnte Emre Yesilova nach 55 auf 1:2 verkürzen, doch Lion Schweers stellte den Zwei-Tore-Abstand vier Minuten später wieder her. Spätestens nach dem verwandelten Foulelfmeter durch Kevin Rodrigues Pires war die Begegnung entschieden.

Der WSV ist nun in der Saison angekommen, das trifft auch auf Münster zu. Zweiter Sieg in der zweiten Partie. Die Preußen gewannen das schwere Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück mit 1:0. Neuzugang Yassine Bouchama traf für die Gäste. Es ist ligaübergreifend bereits das 15. Spiel in Serie, das die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann nicht verloren hat.

Und auch RWO wäre fast perfekt in die Saison gestartet. Nach dem Heimsieg gegen Alemannia Aachen gab es nun ein spektakuläres 3:3 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Mann des Tages: Anton Heinz, der drei Mal für die Kleeblätter traf. Erst zum 1:0, das von Gladbach in Form von Connor Noß und Dillon Hoogewerf gedreht wurde. Doch Heinz machte noch vor der Pause aus dem 1:2 ein 3:2. Ärgerlich für Oberhausener: Auch die Führung reichte nicht, denn Semir Telalovic glich in der 75. Minute zum 3:3 aus.

In den weiteren Partien gab es zwischen Alemannia Aachen und Aufsteiger Düren ein 2:2. Die U21 des 1. FC Köln verlor gegen die U23 des FC Schalke 04 mit 1:3.