Frauen-EM: Diese besondere Prämie bekommt die Bundestrainerin von ihrem Mann

Am Sonntag findet das Finale der Frauen-EM statt. Deutschland trifft auf den Gastgeber England. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhält eine besondere Prämie.

Was für ein Fußball-Wochenende für Hermann Tecklenburg. Der 74-Jährige ist schon seit Jahren im Fußball unterwegs. Er saß bis 2011 im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf und ist seit nunmehr 18 Jahren als Präsident und Mäzen des Regionalligisten SV Straelen tätig. Zudem ist er mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verheiratet. Nun stehen für beide intensive Partien statt.

Sein eigener Verein trifft im DFB-Pokal auf den FC St. Pauli. Für den Verein von der niederländischen Grenze ist es nach der Saison 98/99 erst die zweite Teilnahme am Wettbewerb überhaupt. Damals schied der Klub mit 4:7 gegen Fortuna Düsseldorf aus. Mit einem Weiterkommen gegen den Zweitligisten könnte Tecklenburgs Klub Geschichte schreiben.

Das kann auch seine Frau: Martina Voss-Tecklenburg hat die Deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bis ins Finale der Europameisterschaft gegen England geführt. Am Sonntag um 18 Uhr tritt die Nationalelf im Finale gegen den Gastgeber an. Im Falle eines Triumphes erhält die Bundestrainerin eine ganz besondere Prämie von ihrem Ehemann: ein Haus auf Mallorca. So berichtet es die Bild-Zeitung. „„Es ist unsere Ruhe-Oase. Martina möchte da schon seit Jahren ein Haus. Doch ein Haus bindet. Daher habe ich bisher immer Nein gesagt“, zitiert die Bild Hermann Tecklenburg. „Wenn sie den EM-Titel holt, werde ich mich dem Wunsch anschließen. Dann schauen wir uns während des Urlaubs nach einem Domizil um.“

Vom Deutschen Fußballbund gibt es bei einem Sieg derweil 60.000 Euro für jeden aus dem Kader. Auch für Voss-Tecklenburg, die seit 2009 mit dem Bauunternehmer verheiratet ist. Hermann Tecklenburg flog bisher zu jedem EM-Spiel der DFB-Frauen ein und wird auch zum Endspiel in London erwartet. Zuvor drückt er aber am Samstag seinem eigenen Klub im DFB-Pokal die Daumen.