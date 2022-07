Fortuna Düsseldorf II: Michaty erwartet ein intensives Spiel am Hünting

Fortuna Düsseldorf II ist punktlos in die Regionalliga West gestartet. Bei Aufsteiger 1. FC Bocholt will Trainer Nico Michaty einen effektiveren Auftritt sehen.

Der Saisonauftakt ist der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf nicht gelungen. Gegen den SC Wiedenbrück zeigten die jungen Fortunen durchaus eine ansprechende Partie, trotz Führung durch Maxim Schröder ging es nach dem 1:2 (1:1) dennoch mit leeren Händen vom Feld. Nun sollen beim Aufsteiger 1. FC Bocholt die ersten Punkte der Saison eingefahren werden.

„Über weite Strecken war die Leistung wirklich in Ordnung. Aber wir haben mit billigen und wirklich unnötig einfachen Fehlern die Gegentore kassiert, während wir selbst unsere hochkarätigen Chancen nicht genutzt haben“, ordnet Trainer Nico Michaty ein. „Das war auch schon ein Manko in der Vorbereitung. Uns fehlt es noch an Konsequenz vor beiden Toren.“

Geduld mit jungen Spielern

Gerade in der Schlussphase war die Fortuna zu einigen Chancen gekommen, zum Punkt sollte es nicht reichen. „Das sind die beiden Dinge, die wir vor allem ändern müssen: Den Gegner nicht so zu Chancen einladen und vorne effektiver auftreten“, gibt Michaty für die Partie in Bocholt vor, fordert aber auch Geduld ein. „Aber das ist auch normal bei so einer jungen Mannschaft, dass das alles noch ein wenig dauert.“

Auch bei der Regionalliga-Rückkehr am Hünting erwartet der Trainer einen herausfordernden Gegner. „Bocholt ist ein sehr ambitionierter Aufsteiger, mit Spielern wie Kevin Grund und Marcel Platzek haben sie gute, erfahrene Leute dabei und werden in der Regionalliga eine gute Rolle spielen“, blickt Michaty auf den 1. FC Bocholt, der sein Auftaktspiel gegen Mitaufsteiger Düren ebenfalls verlor (1:3). „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, das erste Mal Regionalliga am Hünting nach langer Zeit, da wird richtig was los sein.“

Personell ist noch nicht absehbar, welche Spieler eventuell die ebenfalls am Samstag spielenden Profis unterstützen werden, dazu ist ein Einsatz von Jona Niemiec fraglich. „Wir wollen es diesmal besser machen als zum Start. Das heißt, sich für eine gute Leistung auch belohnen und etwas Zählbares mitnehmen“, gibt Michaty als Ziel aus.